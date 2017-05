Há um Verão muito quente programado para a Casa da Música

Não é que na Casa da Música esteja a vigorar a ideia de que quanto mais quente melhor, mas a verdade é que os próximos meses serão de elevadas temperaturas musicais, proporcionadas por mais uma edição do “Verão na casa”. O programa é extenso e inclui propostas tão diversificadas como Gregory Porter ou Annette Peacock na área do jazz, os já indispensáveis concertos na Avenida, este ano com um programa dedicado aos “Mão Morta”, ou a continuação da integral Brahms ou ainda o famoso concerto de Ravel por um dos grandes pianistas da actualidade.

Ao contrário do habitual, nem em agosto parará o ritmo dos concertos dirigidos a públicos diversificados e com propostas nas quais se envolvem os serviços educativos da Casa, agrupamentos musicais externos, o Prémio Internacional Suggia, o Congresso Europeu de Saxofone, o Concerto de S. João, fado, concertos na Maia, em Matosinhos ou em Gaia, o programa é um verdadeiro caleidoscópio que vale a pena acompanhar com atenção aqui.

Se quisermos colocar um pouco de ordem, o melhor é começar pelo princípio. O primeiro destaque vai para a interpretação, a 2 de junho, da Sinfonia nº 3, de Brahms. É mais um passo na apresentação da integral das quatro sinfonias compostas por aquele compositor. A direcção musical será do estónio Olari Elts, cuja carreira internacional tem como referência a vitória nos Concursos Internacionais Jorma Panula, em 1999, e Sibelius, em 2000.

No universo da música erudita, será de colocar no calendário uma nota no dia 9, do Concerto para piano em Sol maior de Maurice Ravel, por Alexander Romanovsky, um dos nomes em destaque no circuito internacional do piano. O regresso a Brahms acontece no dia 30, com a Sinfonia nº 1. Dirigida por Michael Boder, a Orquestra Sinfónica Casa da Música apresenta ainda, de Brahms, “Variações sobre um tema de Haydn” e “Sinfonia dos Adeuses”, de Haydn. No dia 9 há um prometedor encontro com o Concerto para piano de Maurice Ravel. Com direcção de Baldur Brönnimann, o programa inclui ainda aobras de Camille Saint-Saëns e de Paul Dukas. No dia 17 há uma proposta 100% polaca. A Orquestra Sinfónica Casa da Música, dirigida por Antoni Wit, interpreta obras de G´recki (Sinfonia nº 3) e Witold Lutoslawski (Concerto para orquestra).

No jazz há, pelo menos, dois grandes momentos. Primeiro com a multi-instrumentista e compositora Annette Piacock, a 7 de junho, depois com Gregory Porter, a 29 de julho, num concerto com entrada livre na Praça Guilhermina Suggia, em Matosinhos. Pelo meio há o sempre apetecível encontro com os Manhattan Transfer, a 22 de julho, ou a possibilidade da descoberta, como acontecerá a 6 de junho com Beatriz Pessoa, jovem uma cantora e compositora cujo percurso vale a pena começar a acompanhar.

O Regresso de Patxi Andion

Já na próxima segunda-feira há Patxi Andion. É o regresso de um cantautor com profundas ligações a Portugal e que, para esta nova visita traz “Zeca no Coração”.

Os Serviços Educativos da Casa da Música são um permanente alforge de revelações ou mergulhos em realidades nem sempre visíveis. O programa “Romani 2.0”, marcado para 20 de junho constitui a reposição de um espetáculo de celebração da cultura cigana, protagonizado por moradores de conjuntos habitacionais de Matosinhos, músicos profissionais e alunos do Balleteatro.

Uns dias depois acontece a grande festa da cidade. O S. João é sinónimo de grande concerto na Casa da Música, desta vez com a Banda Sinfónica Portuguesa a reinterpretar um reportório que inclui temas dos GNR, Carlos Tê, Rui Veloso, Astor Piazzolla, Nelson Jesus, Sérgio Godinho, Vitorino e Carlos Paião.

Já em julho, decorre uma das grandes iniciativas da Casa. Trata-se do V Prémio Internacional Suggia, no qual participam inúmeros jovens talentos enviados pelas mulheres escolas e academias de música da Europa. Os três finalistas participam num concerto com a Orquestra marcado para dia 7 daquele mês. A terminar julho, nos dias 29 e 30 há um grande encontro de Bandas Filarmónicas.

O programa é extenso e conclui a 8 e 9 de setembro com os dois já indispensáveis Concertos na Avenida. No primeiro dia o Remix Ensemble junta-se aos Mão Morta e em palco tocarão com arranjos de Telmo Marques. Vão percorrer a discografia do grupo e revisitar um espetáculo que arrancou em Braga para ua digressão nacional.

No sábado, dia 9, há uma espécie de fechar de portas deste intenso programa, mesmo se as portas continuam abertas na Casa. A Avenida dos Aliados recebe a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, dirigida por Baldur Bronnimann para um programa de características mais populares, com obras, entre outros, de Offenbach (Abertura de Orfeu nos Infernos), Pietro Mascagni (Intermezzo de Cavalleria Rusticana), Edvard Grieg (De manhã, de Peer Gynt), Tchaikovsky (Valsa das flores de O Quebra Nozes), Joly Braga Santos (Dança dos rapazes e raparigas que enchem o largo de Alfama), George Gershwin (Abertura de Girl Crazy) e John Williams (Tema de Star Wars).