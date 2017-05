Entrevista a Frank Underwood (perdão, Kevin Spacey): “Não temos a preocupação de competir com o mundo real”

Vivem-se tempos conturbados. O mundo anda do avesso e a ascensão de políticos menos convencionais ao poder tem demonstrado que é preciso ter cuidado. Muito cuidado. Talvez Frank Underwood tenha sido um dos primeiros, mas será o último? “House of Cards”, que agora chega à sua quinta temporada, mudou a forma como se olha para os dramas políticos na televisão e os próximos capítulos vão mostrar que ainda há muito para explorar. Kevin Spacey, que interpreta o Presidente norte-americano à espera da reeleição, falou ao Expresso sobre o que o futuro nos reserva.

“Toda a gente quer comparar realidades alternativas, exploradas nos programas televisivos, com coisas que acontecem no mundo real. Mas o que eu tento dizer é que nós não temos a preocupação de competir com o mundo real.” Kevin Spacey não deixa nada por dizer e marca tom da conversa desde o início. Caso ainda permanecessem dúvidas, ele tratou de desfazê-las logo a seguir. “Não quero alongar-me em conversas sobre o Presidente dos Estados Unidos”, disse.

Desde o início que as regras estavam estabelecidas — “Atenção que as perguntas devem focar-se na série. Perguntas pessoais ou sobre a política atual dos EUA não serão permitidas”, explicou a produtora através de e-mail —, mas acaba por tornar-se irresistível fazer uma ou duas perguntas sobre o tema. O ator, vencedor de dois Óscares (por “Os Suspeitos do Costume” e “Beleza Americana) e de um Globo de Ouro (por “House of Cards”), sabe que os jornalistas vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para abordar o lado da política real. Mesmo sem a intenção de comparar os dois universos.

Para Spacey, a questão parece mais simples e está intimamente ligada à função de cada um. “Nós temos uma obrigação para com os nossos fãs, para connosco próprios e para com a história que queremos contar. E desde que saibamos qual o nosso lugar e quais os objetivos que queremos alcançar, tudo estará bem”, expressa. O objetivo é voltar a conquistar as audiências, numa altura em que o casal composto por Frank e Claire Underwood (Robin Wright) enfrenta novos desafios. Habituado a falar com os jornalistas desde o início da carreira, o protagonista sabe defender os projetos em que trabalha e considera que a atualidade não prejudica em nada a série. Por vezes, dizem que “por o mundo estar tão louco, agora ‘House of Cards’ não será tão interessante”, mas Spacey não concorda com essa opinião.

Ao interpretar um papel no cinema ou na televisão — mesmo que se trate do Presidente Underwood —, o ator tenta adotar sempre a mesma abordagem e entrar na personagem sem quaisquer preconceitos. “Tento não ter uma posição moral quanto à personagem. Simplesmente não a julgo, independentemente do que ela possa fazer, porque o meu trabalho não é fazer um julgamento. Essa função pertence aos telespectadores.” Até agora, tanto a crítica como as audiências têm mostrado que “House of Cards” é um produto vencedor e que a maldade do protagonista só ajuda a colar os fãs ao ecrã. A avaliar pelos dois primeiros episódios, aos quais o Expresso já teve acesso, a história sobre os bastidores do poder — numa dança de alianças, paixões e traições — vai continua a surpreender. É essa a principal fórmula de uma série como esta: ir além do óbvio sempre que possível, mas sem que as escolhas dos argumentistas e da produção alguma vez colidam com o que é verosímil.

Sobre a possibilidade de a atualidade o ajudar no processo criativo, o ator não nega que a realidade o inspire, mas opta (uma vez mais) por não particularizar. “Somos todos produtos do nosso ambiente, da nossa experiência, do mundo que nos rodeia, mas não imitamos a política real”, explica, lembrando uma vez mais que “não é algo em que percam qualquer tempo a pensar”. A verdade é que, uma vez que cada temporada começa a ser preparada com mais de um ano de antecedência, seria mais normal o contrário acontecer. É a realidade que tem ido ao encontro da ficção. “Muitas vezes, definimos o enredo e a trama, escrevemos, filmamos e é entre a altura em que acabamos as filmagens e a estreia da série que acontece algo muito semelhante ao que havíamos incluído” na nova temporada. “Às vezes achamos que as pessoas vão pensar que roubámos uma história das manchetes, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário.”

Kevin Spacey começa a preparar-se para a nova temporada com um ano de antecedência — “normalmente, a meio das filmagens da temporada atual já estamos a falar do que queremos na próxima”, adianta —, mas ainda não há qualquer confirmação de que “House of Cards” tenha uma nova leva de episódios no próximo ano. Embora seja expectável que tal aconteça, nenhuma das partes envolvidas no processo falou sobre o futuro da série e nem o homem que dá vida a Underwood deixou sair algo que abrisse ou fechasse qualquer cenário. Questionado sobre qual o caminho que a série tomará — se terá novas temporadas ou se existirão histórias paralelas (spin-offs) —, o ator recusou-se a fazer “futurologia” sobre a produção.

HOUSE OF CARDS

De Beau Wilson

Com Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly

TVSéries, estreia esta terça-feira, 24h (emissão regular aos sábados, pelas 22h45)

(Temporada 5)

Netflix, já em streaming

(Temporadas 1 a 4)