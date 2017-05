Nos Primavera Sound abre-se à cidade antes de chegar ao Parque

É já uma tradição no curto tempo de vida do Nos Primavera Sound. O festival começa por se apresentar na próxima quarta-feira em diferentes espaços da baixa do Porto antes de rumar ao parque da Cidade, onde decorrem as três noites de um intenso programa. Hard Club, Cagé au LAit, Plano B, maus Hábitos e Passos Manuel são as salas escolhidas para este primeiro contacto com alguns dos artistas convidados.

Numa aposta assente na diversidade que tem caracterizado o certame, o Hard Club, próximo da Ribeira, abre portas para receber na Sala 1 “Las Bistecs”,um duo de música eletrónica originário de Barcelona;“ o canadiano Jessy Lanza”, a cantora e produtora inglesa “Shura” e “The Black Madonna”. Na sala 2 estarão “LINCE”, “Juana na rap” e “MVRIA”.

O Café Au Lait, em plena baixa portuense, abre com “DJ Lynce”. Depois, tem propostas diversas, protagonizadas por “O Gringo Sou Eu” e “ Hugo Capablanca”. Pelo Maus Hábitos passarão “Brutus”, “Mueran Humanos”, “DJ Nuno Lopes” e” La Flama Banca DJ set.”.

O já mítico Plano B dará continuidade ao programa com uma noite muito virada para a eletrónica. Estão nesse registo, na Sala Principal “Surma” e “Borusiade”. Rui Maia e “Moscoman”, ocuparão, em formato DJ set, a Sala Cubo. Como neste espaço há lugar para muitos, “UN0” atuará na Galeria.

Para Passos Manuel ficam reservados o que a organização apelida de “ambientes visuais”, com performances de” Boris Chimp 504” e “The Suicide of Western Culture”, no Auditório.”DJ Kitten” tomará conta da Pista.

A entrada em todos os espaços é reservada a portadores de passe geral, que terão a oportunidade de obter a pulseira e cartão de acesso no Hard Club, entre as 15h e as 00h.