4 factos que fizeram a diferença de “Twin Peaks”

1. A série de culto antes do seu tempo

Quase uma década antes do canal HBO ter desencadeado uma revolução no pequeno ecrã com “Sopranos” ou “Sete Palmos de Terra”, “Twin Peaks” surgiu como uma lufada de ar fresco no espectro televisivo. De repente, uma série surgia como um objeto de culto e uma grandiosidade mais habitual no cinema. O grande responsável foi David Lynch, o realizador que já havia ganho reputação em filmes como “Duna” ou “Veludo Azul” e que dessa feita transpunha as suas muito próprias ambiências enigmáticas para a série que contava com argumento Mark Frost. “Twin Peaks” estreou-se em 1990 mas, apesar do carisma e reputação que logo granjeou, o declínio das audiências acabou por ditar a sua descontinuação no ano seguinte, após os 30 episódios exibidos ao longo de duas temporadas.

2. A cidade da luxúria escondida

O nome da série provém do nome pequena e remota cidade do Estado de Washington, para o qual o agente especial do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) é destacado em sequência da descoberta do corpo da Miss Beleza local, Laura Palmer (Sheryl Lee), que mesmo morta não parará de o atormentar ao longo dos 30 episódios. Cooper alerta a comunidade local que o assassino deverá ser alguém que matou uma outra rapariga no sudoeste de Washington no ano anterior e que, ao que tudo indica, vive em Twin Peaks. Mas à medida que a sua investigação vai avançando, as suas descobertas vão-no deixando cada vez mais à deriva. Ele surge como um forasteiro a quem ninguém parece contar a verdade, ou pelo menos toda a verdade, no meio de uma cidade percorrida por uma estranha energia, onde a aparente pacatez esconde, afinal, um mar de vícios e perversões.

3. As divas de Twin Peaks

O cenário da cidade ficcional é dominado por um forte magnetismo e carga de sedução, num registo à David Lynch. Acompanhando o detetive Cooper somos atraídos por uma história onde os meandros do subconsciente e de um sub mundo perverso se cruzam e confundem. A singela Laura Palma levava afinal uma vida dupla, enganava o seu namorado, o capitão da equipa de futebol americano Bobby Briggs, com o motard James Hurley. Mas esse seria apenas o menor dos seus segredos. Ela prostituía-se com o auxílio do motorista de camiões Leo Johnson e com o narcotraficante Jacques Renault. E estava também viciada em cocaína. Em redor da defunta diva, há toda uma série de belas amigas e rivais, entre cumplicidades, ressentimentos e vinganças. Parte do encanto de “Twin Peaks” passava pelo seu belo elenco feminino, que para além de Sheryl Lee, contava com as então ainda bastante jovens Lara Flynn Boyle, Mädchen Amick ou Sherilyn Fenn.

4. Uma promessa com 25 anos

Após o fim da segunda temporada, a série acabou não ter continuidade, dando antes lugar, logo no ano seguinte, ao filme “Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer”. Mas, tal como o título indica, não se tratou de uma continuação da história, mas antes de uma prequela. A segunda temporada terminava com a promessa deixada pelo espírito de Laura Palmer: “Eu vou voltar a vê-lo daqui a 25 anos”. Afinal, a promessa acabou mesmo por cumprir-se e o seu espírito regressou mais ou menos na data que anunciada. Laura Palmer está de volta, chegando aos tempos da internet e da pirataria online. A terceira temporada estreia esta noite em Portugal, mas os primeiros episódios já estão na net.