Um homem de palavra

Aqui se lembra alguém que não deve ser esquecido, nem enquanto homem nem enquanto artista da palavra. A memória de Baptista-Bastos permanecerá enquanto viva for a sua obra, o seu pensamento e o sorriso que lhe escondeu mágoas e nos revelou ternura

Esta crónica chega tarde demais, na exata medida em que cedo demais chegou a notícia da morte de Armando Baptista-Bastos. Pela simples razão que a morte chega sempre cedo demais, pela complexa razão que a vida nunca é demais. Baptista- Bastos assim o provou ao longo dos 83 anos em que viveu e em que nos fez viver. Nunca dele me esqueci desde a primeira vez que dele me lembrei. Foi nos longínquos anos 80 do passado século quando, apreciando o título de um livro que desconhecia, adquiri, para sempre, "Viagem de um Pai e de Um Filho Pelas Ruas da Amargura". Fiquei fascinado. Impressionou-me o registo, a narrativa, o uso de expressões como "à toamente" e a singularidade de pensamentos quando, a dada altura, o pai diz para o filho: "É muito bom saber-se onde se está". Baptista-Bastos, a que doravante chamarei pela abreviatura com que muitos o conheceram, o BB, sabia exatamente onde estava, porque estava e com quem estava. Quiçá esta plena consciência tenha ditado a crítica de costumes e de classes (entre as quais a sua), a amargura e algum azedume que revelou, há muitos meses, na última vez em que trocámos impressões e onde tentei, sem êxito, chamá-lo para comentar um qualquer tema relacionado com o que é ser português.

BB foi um português de primeira: suave na ternura que manifestava para com as coisas e as pessoas de quem gostava; ele, que gostava de ser gostado. Mestre da palavra, revelada em toda a sua obra, sobre os que a maltratavam era duro e sem contemplações. Gostava demasiado da herança das letras construídas por Aquilino, ou Vergílio Ferreira ou Namora para saber quando eram traídas. Nos antípodas do desrespeito à palavra, BB abraçava-a, moldava-a, dava-lhe formas como poucos o terão feito, manifestação inequívoca sobre a nobre arte da escrita. As suas crónicas são disso exemplo: seja na paixão declarada à sua Lisboa e às suas memórias: o empedrado das ruas, a calçada portuguesa, a arte e os monumentos, mas também as gentes e as tertúlias de outrora, o cheiro dos jornais acabados de imprimir, o telefone (fixo, pois então), a caneta e a máquina de escrever como insubstituíveis instrumentos de trabalho. Um trabalho a que se dedicou durante décadas, anos intermináveis de quotidianos irrepetíveis que através da sua pena deu a conhecer ao longo de gerações.

Cada crónica de BB é um exemplo vivo e transparente do pensamento do seu autor: forte, doce, polémico, apelativo, não-alinhado por outra coisa que não fossem os ditames da sua própria consciência. Era irrequieto e inquieto, português cidadão do mundo que descobriu e que revelou. Riso fácil e sorriso aberto, intolerante com a mediocridade, rigoroso com a escrita. Por causa dela também escrevi esta crónica. Porque entendo ser urgente descobrir ou redescobrir a obra desta figura singular. "Elegia para um caixão vazio", "A Colina de Cristal", "O Cavalo a Tinta da China" ou o notável e obrigatório "No interior da tua ausência" são títulos a que urge voltar, a que devíamos já ter voltado mas que ("mea culpa" entre muitas outras) não soubemos dar o devido destaque ou a devida importância por causa da sempre disponível mas não menos injusta volatilidade da espuma dos dias.

Os de BB foram de todos nós, dos que o conhecemos, dos que hão de conhecê-lo. E que tal começar pelas crónicas? Ei-las disponíveis em títulos como "As Palavras dos Outros", "Cidade Diária", "A Cara da Gente" ou a mais recente antologia "Tempo de Combate". Ler o BB é uma experiência anacrónica; porque (assim nos dizem) os tempos evoluíram e, com eles, a reverência à palavra. Porque a escrita de BB não tem experimentalismos, não busca a novidade ou a irreverência; é, antes e depois de tudo, fiel ao testemunho, ao evento, à realidade, ao bem e ao mal que pululam por entre nós e que partilhamos, não nas redes sociais, mas na condição de seres sociais. Talvez por esta razão, entre outras que eu próprio desconheço, o trabalho de Armando Baptista-Bastos seja reduzido à informalidade pela qual era (também) conhecido, pela caricatura derivada da expressão "onde estavas no 25 de Abril?". Ele sabia (sempre) onde estava, nessa data e nas outras que o tornaram perseguido pela polícia política, que o levaram à clandestinidade do nome mas jamais das ideias e das tomadas de posição.

Dir-se-á que BB foi um romântico, nalguns casos porventura até um lírico. Nada disto o diminui, tudo isto o acrescenta enquanto pessoa, enquanto jornalista, enquanto cronista e enquanto escritor. Baptista-Bastos foi todos eles e mais um pouco, no muito que a sua vida ainda tinha por revelar. Ela continua exposta à vista de todos. Assim a saibamos honrar, como à memória que permanece o espelho da sua postura: inabalável.