Um conselho: ouça mas não tente perceber

Há coisas que não são mesmo feitas para serem analisadas ou compreendidas. Por isso, não vale a pena andarmos às voltas para perceber o estranho nome do grupo britânico Febueder: eles também não o fizeram, explicam, porque há coisas mais importantes que precisam da nossa atenção. “É algo completamente inventado. Queremos que as músicas tenham significado e que o nome da banda não interfira com isso.”

Apresentamos, então, uma banda que adotou um nome estranho sem significado nenhum, que provavelmente não conhece (a não ser que seja um dos 574 seguidores com que contam no Twitter ou um dos 3552 fãs no Facebook) e que já tem sido classificada como “estranha” e “experimental”. O que significa que temos um bom motivo para o fazer: é que a música que eles nos trazem é o que importa, e essa é original, fresca e merece mais atenção por direito próprio.

Os Febueder tornaram-se, com a sua formação original, motivo de atenção para a imprensa especializada e um nicho de fãs da chamada “música alternativa” – por vezes rock, por vezes eletrónica, quase sempre classificada como indie – em 2014, pela altura do lançamento do segundo EP, “Lilac Lane”. A primeira canção conhecida do grupo, “Alligator”, de 2013, também não tinha passado despercebida, mesmo com toda a produção artesanal e independente – as revistas maravilhavam-se com a maturidade e as “cabeças velhas” sobre os pescoços de três jovens adolescentes decididos a experimentar coisas novas, em “sessões de improviso de 10 a 20 minutos gravadas com o iPhone”.

Se tudo o que rodeia os Febueder parece uma experiência, uma espécie de ensaio, é porque é exatamente essa a forma como eles gostam de tocar e criar – e quem sabe não seja essa a razão pela qual a música deles soa tão genuína (embora mereçam comparações aos Alt-J ou aos Animal Collective, e refiram inspirações que vão dos Beirut e dos Caribou às bandas sonoras de filmes em geral) como eficaz.

Música experimental que obriga a dançar

Assim que se soube, com o lançamento da faixa “Chimes”, que os três jovens ingleses – Kieran Godfrey, vocalista e multi-instrumentista; Samuel Keysell, na percussão; e Toby Ingram, que não faz parte da formação que gravou os primeiros EP “Lilac Lane” e “Soap Carv”, no baixo – estavam de volta, a imprensa especializada encheu-se de expectativas. Parece tê-las visto cumpridas com “From an Album”, o novo EP da banda de Ascot.

O anunciado experimentalismo começa logo com “Humming for You”, a primeira faixa de “From an Album”, que é exatamente o que o nome indica – menos de dois bons minutos instrumentais a acompanhar a voz de Kieran a cantarolar ou a zumbir ou a entoar sons genéricos; uma linha de baixo coesa que acaba por ser o único ponto de referência sólido; e coros a lembrar certos trabalhos de companheiros da música indie, estilo Of Monsters and Man.

“Humming for You” vai acabar com um fim abrupto, que não nos prepara para algo completamente diferente. Mas é o que acontece em “Stilts”, em que a batida surpreende e puxa para a dança, melódica como a sua antecessora, e os coros se tornam quase impercetíveis – mas há espaço para mais emoção nas palavras. “Tu não soubeste o que fazer e isso foi o nosso fim / Eu ainda te amo”, canta Samuel. “És o meu inovador, motivador, gladiador”, repete.

Tanto “Morning Yawn” como “Spaceshifter” dão a sensação de estarmos a entrar no coração do EP, com os habituais coros e o ritmo descontraído quase a contrariar as confissões: “Tu fazes-me chorar / É um bocejo matinal para ti / Eu esperei por ti”, ouvimos na primeira, uma espécie de auge do crescendo emocional que acompanhámos até aqui e que arrancou com aquele cantarolar que aparentemente não tinha sentido. “Spaceshifter”, segundo single e provavelmente a canção que mais atenções tem despertado, começa serena e constante, com um anúncio: “Posso ser tudo o que quiseres que seja / Posso ser o que tu quiseres que seja”.

Se os versos de “Spaceshifter” até podem soar a uma evolução lógica da narrativa amorosa das canções anteriores, as parcas explicações dos compositores negam essa conclusão com um palavrão difícil de traduzir: “Spaceshifter é sobre ‘transmogrification’ – sobre alguém que se transforma de uma forma mágica ou inesperada. De forma mais abrangente, é sobre o facto de o conformismo social ser uma forma de agir. Quando socializamos adaptamo-nos e hiperbolicamente mudamos”. O site “Oh Es Tee” garante que a ideia surgiu quando o trio discutia as dificuldades que as pessoas transgénero enfrentam no dia a dia.

A despedida, mas por pouco tempo

“Hence Worth” é a faixa com que os Febueder se despedem de nós – “Vais sempre precisar de mim quando for embora”, avisam – mas provavelmente não por muito tempo. “Haverá outro lançamento, mais cedo do que podem estar à espera”, avisaram na entrevista à “Purple Melon” em que também explicaram que “From an Album” – e poderá este nome ser uma pista? – será apresentado a 1 de junho, no pub “The Finsbury”, em Londres, antes de avançarem com novo material.

É para isso mesmo que experimentam e voltam a tentar as vezes que for preciso: “Uma nova canção é sempre um ponto de início, algo em que nos focamos. Depois é só tentar coisas e acrescentar coisas. Às vezes juntamos coisas depois de improvisarmos juntos e vermos até onde podemos ir. Gostamos de dar tempo para que as músicas se formem através de experimentação”. É que isto acaba por ser um fim em si: “Tocar e compor é uma recompensa interna. Significa que estamos mais do que satisfeitos com o que estamos a fazer. Poder ter a liberdade e o tempo para criar e atuar é a razão para fazermos isto”.