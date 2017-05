Pedro Pinho. Um português premiado em Cannes

O realizador Pedro Pinho venceu hoje o Prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, pelo filme 'A fábrica de nada"

O realizador Pedro Pinho venceu hoje o Prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, pelo filme 'A fábrica de nada', estreado na Quinzena de Realizadores, em Cannes.

É uma "notícia excelente" para o cinema português", e é "absolutamento excecional para um país tão pequeno e com tão pouca produção de filmes" disse o realizador português à agência Lusa depois de saber que tinha vencido o FIPRESCI.

Na sua opinião. este prémio, além de dar visibilidade à sua película, é, também, uma prova de que este tipo de cinema - que neste momento está sob forte ameaça graças à lei do Cinema, à composição da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA) e à questão da escolha dos júris da SECA - precisa de ser estimulado e apoiado", porque tem uma "vitalidade enorme".

Nas palavras de Pedro Pinho, a "A Fábrica de Nada" é um filme que propõe uma "reflexão crítica sobre o estado do mundo no período vivido nos últimos 5 ou 6 anos em Portugal", sendo, portanto, um "filme eminentemente político".

Questionado sobre projetos para o futuro, o realizador adiantou que está a escrever um argumento que conta finalizar em Junho, estando no horizonte um projeto de longa-metragem e ficção, em que o tema é "uma história de amor". "Outra, mais um vez", acrescentou.

"A Fábrica de Nada' teve a primeira exibição na Quinzena dos Realizadores, secção paralela do Festival de Cannes, na quinta-feira, e o anúncio foi feito hoje, pelo júri, presidido pela crítica Alissa Simon, da Variety norte-americana.

O filme, interpretado por atores e não atores, segue a vida de um grupo de operários que tentam segurar os postos de trabalho, através de uma solução de autogestão coletiva, e evitar, assim, o encerramento de uma fábrica.

O Júri FIPRESCI de Cannes atribui três prémios: dois na Selecção Oficial - um para a Competição e outro para Un Certain Regard - e um terceiro para a Semana da Crítica ou para a Quinzena dos Realizadores.

Pedro Pinho venceu o Prémio da Quinzena dos Realizadores.

Os prémios da competição oficial do Festival de Cannes serão conhecidos no domingo, no encerramento do festival.