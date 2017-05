“Vivia a vida das personagens dos filmes”

Falar de Castello Lopes é falar de cinema. Dos anos dourados das grandes salas, dos filmes europeus, do glamour dos primeiros grandes estúdios americanos, da censura, da liberdade. José Manuel Castello Lopes, 83 anos, filho mais novo do primeiro grande empresário do cinema em Portugal e irmão do cinéfilo e fotógrafo Gérard, conta como sobreviveu aos tempos de guerra e de paz. No dia em que em que soube da morte de Castello Lopes, o Expresso recupera uma entrevista originalmente publicada a 13 de setembro de 2014

Nasceu no meio do cinema, filho de um magnata português e de uma senhora húngara da alta sociedade. Cresceu com a II Guerra Mundial e foi com o jornalismo da BBC que percebeu o que era o regime. Durante 20 anos, conviveu com os censores do Estado Novo sem nunca lhes mostrar apreço ou subversão. Aos 83 anos, José Manuel Castello Lopes mostra poucos arrependimentos. Continua a trabalhar todos os dias, ligado ao cinema. E está preocupado com o futuro do país.

Vamos voltar à sua infância. Foram tempos felizes?

Quando nasci, em agosto de 1931, o meu pai era uma pessoa importante no cinema e a minha mãe uma pessoa de cultura, falava quatro ou cinco línguas. Era húngara e vinha de uma família relativamente importante de Budapeste. Eles conheceram-se em Biarritz, que na altura era uma estância balnear chique. Aqueles primeiros dez anos da minha vida foram bem passados, muito felizes. Foi aí que comecei a gostar do cinema. Normalmente, era a minha mãe que me levava, o pai raramente ia. Os primeiros filmes que vi com seis, sete anos suscitaram-me um interesse muito grande pela sétima arte. Lembro-me do "Bambi" e do "Robin dos Bosques", aliás cheguei a brincar com as criadas a fazer de Robin (risos).

Quando é que essa felicidade terminou?

Em 1940, pouco depois do começo da guerra, quando os meus pais se separam. Foi o primeiro tombo da minha vida. Fiquei a morar com a minha mãe e o meu irmão com o meu pai, já que era filho do primeiro casamento dele com uma senhora francesa. Recordo-me que havia um afastamento cada vez maior, que já vinha de trás. Não achei graça nenhuma.

Parece que o seu pai só gostava de estrangeiras.

Grandes, bonitas e loiras. Era o brasão dele.

Era o filho bem comportado?

Era um rapaz normal. O meu irmão [Gerard Castello Lopes] é que não era. Ele foi para o Colégio Militar de castigo, por ser mal comportado.

Fala do seu irmão com grande cumplicidade.

Mantivemos essa cumplicidade até ao fim, apesar de ele ter vivido mais de 30 anos em Paris. Uma coisa que nos unia era o facto de sermos de uma família fracionada, separada. Percebemos que era preciso unirmo-nos para levarmos as coisas adiante.

Tinha a noção de que o seu pai era um magnata do cinema?

O nome tinha um certo peso, quando se ia a uma loja comprar e se dizia o nome vinha logo um 'ah é filho de tal'. Isso acontecia constantemente. Havia uma certa admiração em conhecer "a pessoa dos filmes".

Como foi criado o vosso império cinematográfico?

O cinema nasceu com grandes expectativas, o público estava muito fascinado com as imagens que mexiam. O meu pai era contabilista da Companhia Cinematográfica de Portugal, que é anterior a nós, e estava com atenção ao que se passava. Com o incentivo do Grandella, que era dono do Condes, tornou-se sócio dele. Gostou muito, e rapidamente percebeu que a exibição sozinha não podia subsistir, tinha de estar em conjunto com a distribuição. Começou aí a saga dele. Estamos no cinema desde 1916.

Foi um visionário?

Sim. Os filmes americanos eram mostrados em Barcelona e ia-se até lá comprar, até que o meu pai convenceu os produtores de que era mais fácil vir diretamente para Portugal.

Afastaram-se depois do divórcio dos seus pais?

Tínhamos um relacionamento pacífico. O meu pai não voltou a casar, ao contrário da minha mãe. Quando saía da escola ia almoçar com ele. Depois do liceu, ele quis que eu fosse para económicas, mas o que eu queria era História ou Filosofia. Ele disse-me logo que isso não dava nada a ninguém. Estive lá dois anos e não fiz absolutamente nada. Foi aí que disse ao meu pai que queria ir para o cinema. "Desculpe lá, eu quero é ir trabalhar consigo para o cinema, que é do que eu gosto." Ele não disse nada. Era muito liberal, e isso contrastou com a exigência de que fosse para económicas. A figura paternal era muito importante. A propaganda do Estado Novo sobre a família dava muito ênfase a isso.

Foi um adolescente rebelde?

Estive no Liceu Pedro Nunes e no Passos Manuel, eram completamente diferentes. Passei de um colégio relativamente chique para outro cheio de gente do reviralho, e gostei muito. Eu era diferente de todos os outros.

É aí que percebe o que era o regime?

Não, isso foi durante a guerra. Foi ela a minha grande professora em matéria política. É aí que me apercebo que vivíamos em ditadura. Sabe, quando ouvia a BBC, onde o Pessa era muito popular, apercebia-me da diferença. Ali não havia censura, falava-se em democracia e em Aliados. Além disso, o meu irmão assinava uma série de revistas americanas, algumas que entretanto desapareceram, e eu lia com muita atenção e percebia que não tinha nada a ver connosco - aquilo era um país livre. Ao mesmo tempo, ouvia falar das perseguições da PIDE, nomeadamente ao PCP, e fui-me apercebendo do país onde vivia. Quando a guerra acabou eu tinha 14 anos, e consciência do que se estava a passar.

O que é que o chocou mais na guerra?

Os campos de concentração... A censura queria proibir a passagem dos documentários sobre os campos de concentração nas sessões de cinema [na altura, era comum passarem noticiário e documentários]. As embaixadas, contudo, fizeram tanto barulho que acabaram por ter de os passar. Mas, em vez de ser no início, começaram a projetá-los no fim. Foi aqui que se teve noção do que era o totalitarismo, o nazismo, no fundo, do que era a Alemanha nazi. Fizeram-se coisas horríveis. Fiquei chocado, não calculava o que era.

Nota-se que este período o marcou.

Lembro-me de estar com a minha mãe a passar férias em Saint-Jean-de-Luz, em Biarritz, e vermos os trens que faziam a volta com os turistas, parados, sem cavalos. Os cocheiros choravam porque os cavalos tinham sido requisitados pelos militares. A minha mãe, com medo, pediu logo ao meu pai para nos irmos embora. Ele achava impensável outra guerra, porque tinha acabado de passar pela primeira. Viemos embora no dia a seguir. Um dia depois de chegarmos a casa, em Lisboa, o meu pai abriu o "O Século" e disse: "Vem aí a guerra."

Como é que se produzia cinema nesta altura?

Apresentava-se o que se podia. Os americanos continuaram sempre a produzir, o cinema deles já tinha impacto na Europa antes da guerra. Claro que os filmes franceses e italianos deixaram de se produzir, ainda se fizeram alguns, mas nas ruas, porque não havia estúdios. Apesar do abastecimento cinematográfico ser complicado, os cinemas funcionavam muito bem. Lisboa estava apinhada de estrangeiros à espera de poderem sair para a América do Sul, as audiências registavam números enormes.

É a morte do cinema europeu?

Os cinemas francês e italiano não resistem muitos anos. Com a morte dos principais atores e realizadores, os Viscontis, os Fellinis, os Vittorios De Sica, tudo deixa de existir. A indústria não percebeu que o público tinha mudado e deixado de gostar do cinema paroquial.

Portugal mudou com a guerra?

Muito. Em 1939 tínhamos uma sociedade muito paroquial, nada atraída pelo que fosse moderno. Com a vinda de imensa gente de fora, com ideias mais avançadas, os portugueses tiveram contacto com outras realidades. Era engraçado. Os portugueses tinham sempre medo do Sol. Quando viam na pastelaria Suíça, no Rossio, as refugiadas a fumar, com vestidos de algodão, sem meias, sem luvas e sem chapéu, ficavam admirados, a olhar. Aos poucos foram-se apercebendo de que, para lá de Portugal, havia outros mundos. E isso fez-nos bem.

O seu pai, que tinha os filmes controlados pela censura, nunca falava do Estado Novo?

Nunca ouvi o meu pai falar de política, e a minha mãe muito menos. Não contava histórias da censura, ele delegava isso. Quando tomei as rédeas da empresa, em 1955, delegou em mim. E durante 20 anos apanhei com a censura. Muita coisa se perdeu. Vivíamos numa ditadura e havia censura por toda a parte.

Começou em que área?

Na publicidade, a que nessa altura não se dava grande importância. Só depois é que comecei a interessar-me pelas escolhas da programação, que era feita pelo meu pai, apesar de já ter 75 anos.

Ele incentivou-o?

Não. O meu pai era um homem muito secreto, muito calado, relativamente afetivo. Quando nasci, ele tinha 49 anos, já podia ser meu avô.

Quais os filmes mais difíceis de passar pela censura?

Tudo o que tivesse a ver com política e costumes (beijinhos e abraços) era complicado. Os censores eram mais papistas do que o Papa. Às vezes, os cortes pareciam anedota. Em dezembro de 1957 íamos passar um filme de ação para crianças. Tudo o que tinha referências à Revolução Francesa teve de ser cortado e veio de lá com uma classificação para maiores de 17 anos. Quando lhes fui pedir para, pelo menos, o classificarem para maiores de 12, disseram-me: "Há um enforcamento do governador - e não se enforca a autoridade." Dá vontade de rir. Ou de chorar. Dos filmes a sério proibiram-nos o "Gilda", porque havia homossexualidade, esse só já passou depois de 25 de abril.

Houve movimentos cinematográficos que não foram exibidos por causa da censura?

A Nouvelle Vague chegou dez anos mais tarde, já depois da Revolução. Estava em Cannes, em 1968, com o meu irmão, no festival [interrompido por causa da onda de protestos do maio de 68] e durante uma exibição, de repente, sai lá de dentro o Truffaut com a bobina debaixo do braço. E pronto, não se viu o filme, porque ele não queria. Só ouvíamos: "Que horror, isto está cheio de capitalistas." Percebi que tinha de me ir embora. Apanhei o último avião para Lisboa e acabou-se o festival. Aquilo foi a sério, não havia luz. E só não cortaram a água por uma questão de saúde pública.

Não se sentiu tentado a aderir aos movimentos contra o regime?

Nunca, e bem fiz eu. Uma vez, no Passos Manuel, passou lá um fulano a querer angariar assinaturas para o MUD e eu achei aquilo um bocado estranho. Mais tarde, isso veio a meu favor, quando fui preso pela PIDE.

Isso foi quando?

Em 1968. Estive dois dias preso, por causa de um filme autorizado pela censura, "O Samurai", de Jean-Pierre Melville. Na altura, o Salazar tinha caído da cadeira e estava internado na Cruz Vermelha, quando a empresa de publicidade começou a afixar os cartazes do filme. A frase que o publicitava vinha de um diálogo do ator principal, o Alain Delon: "Matar com honra, viver perigosamente, morrer só." Ora, acharam que era um acinte à situação política. Quando vim de férias fui chamado à inspeção dos espetáculos e convidado a ir prestar declarações à PIDE. Fiquei assustado, não percebia porquê. Quando se é revolucionário sabe-se que aquilo é uma guerra. Fiquei lá dois dias, até que perceberam que eu não tinha nada a ver. Nessa altura soube que eles andaram à procura do meu passado estudantil. Se eu tinha andado naquelas parvoíces estava feito...

Depois do 25 de Abril foi acusado de ter colaborado com o regime?

Pelo contrário, no dia 26 fui chamado à Cova da Moura. Um militar disse-me que se estava a organizar uma comissão ad hoc para a classificação dos filmes e queria que eu aderisse. Era uma coisa pequena, de três meses, mas acabaram por ser 19. Assisti a coisas do outro mundo, havia uns elementos das extremas-esquerdas que não podiam proibir, porque era proibido proibir, mas vontade não lhes faltava.

Os filmes Castello Lopes foram sobrevivendo a todas as épocas.

Começamos em 1916, em plena primeira guerra, depois apanhámos as revoluções, a Guerra Civil espanhola, o 25 de Abril, o 25 de Novembro...

Vocês os três tinham muitas desavenças a gerir a empresa?

Tínhamos divergências de opinião. O meu pai vinha de outra época, dos grandes anos da loucura do cinema. De 1920 a 1930 tinha os filmes mais importantes - do Cecil B. Demille, do Griffith, do Buster Keaton, do Chaplin - e representava as primeiras grandes empresas de estúdio.

E como era a relação profissional com o seu irmão?

Já cá trabalhava quando cheguei. Começou na tradução e passou para a programação logo a seguir. Foi ele que traduziu "Quiet Man", de John Ford. O meu pai esteve sempre presente, nunca deu a ideia de que ele já estava na reforma. Tínhamos as mesmas divergências com ele sobre o cinema, que nessa altura evoluía a 100 à hora e o meu pai tinha ficado um bocado atrás, o que era normal. Já estava nos 70. E depois há sempre um que cede...

Quem é que cedia mais?

Era eu. Era o mais novo. De vez em quando cedia ele. Andávamos neste pingue-pongue. Juntos conhecemos os grandes produtores de Hollywood. Eles gostavam de nós, primeiro porque falávamos bem inglês, e depois percebiam que éramos pessoas bem-educadas, que podíamos falar de várias coisas além do cinema. E isso impressiona muita gente.

Como faziam a programação?

Fazíamos os tours lá fora, em produtores amigos, e nos festivais como Cannes e Berlim. Confesso que tínhamos uma certa contenção com os alemães...

Há alguma compra que o tenha marcado?

A "Árvore dos Tamancos", de Ermanno Olmi, que comprei sem ver. Estava em Cannes. No último dia do festival, o realizador abordou-me e disse-me: "Tenho aqui um filme que não vendi e penso que ia fazer sucesso em Portugal." Vendia barato, comprei. No dia seguinte ganha a Palma de Ouro. Outro que comprei sem ver foi o "Paris, Texas", do Wim Wenders. A história era muito boa, cheirou-me logo. O "Pulp Fiction" também soube que ia ser bom.

Esse é mais recente. Como é que manteve o título original?

Uma das nossas colaboradoras teve a ideia de dizer que era o nome de uma cidade americana fictícia. Foi a melhor volta que demos a um título. Era fundamental que mantivesse o original.

Nesses tours quem gostou mais de conhecer?

A gente da Metro e da Fox. Na Metro eram de primeira água, de cinema. Hoje são pessoas de bancos, financeiros. Nessa altura, as major [maneira como são tratadas as grandes produtoras] eram orientadas por gente do cinema, criadas no cinema, cuja vida era o cinema. Os banqueiros tomavam conta das contas. Agora é o contrário.

Ficava fascinado quando conhecia os atores?

Eles estão num mundo à parte. Nós precisamos é de falar com os representantes dos filmes. O cinema foi sempre uma espécie de segunda vida. Ficava de tal maneira embrenhado nas histórias que pensava que me estavam a acontecer a mim. Vivia a vida das personagens. O cinema hoje é muito diferente, é dos efeitos especiais... Mas claro que também há um cinema sério.

Tem ali na parede um agradecimento especial do James Cameron.

Fizemos uma coisa espetacular com o "Titanic". Pusemos, na primeira página do "DN", o barco a afundar-se no Tejo. E de borla. Quando os americanos viram disseram que éramos fantásticos. O filme granjeou muito boa vontade. Talvez porque fugiu à história do "Titanic" e contou uma história de amor. 17% da população foram ver.

Nunca pensou em emigrar?

Não, nem antes nem depois do 25 de Abril. Apesar de metade do meu sangue ser estrangeiro, sou muito português, para mal dos meus pecados. Gosto do meu país, que tem tido o azar de ser mal governado há séculos. Muitos amigos foram-se embora. Eu fiquei sempre.

As nacionalizações e expropriações da revolução não chegaram à Castello Lopes?

Não, de todo. O pós-revolução foi muito traumático. Compreende-se a agitação - e uma certa violência - de um povo que esteve quase meio século sem poder exprimir-se. Só que isso fez mal a muita gente e prejudicou o país. Muitos foram-se embora. Eu nunca tive essas ideias, achei que o meu lugar era aqui, que me podia defender com todos os meios legais que existiam. Isto não era uma sucursal da URSS.

É logo a seguir à revolução que se filia no recém-nascido PPD (hoje PSD)?

A 15 ou 16 de maio. Por causa de Sá Carneiro. Assisti com muito interesse às suas intervenções na Assembleia Nacional e achava indecente o que os deputados do regime lhe faziam, como se ele fosse um traidor. Enchi-me de simpatia por ele e pela Ala Liberal. O que ele dizia para modernizar o país era muito importante. Isso foi uma coisa que me impressionou no cinzentismo que era o partido único.

Qual foi o momento mais feliz para o cinema?

O fim da censura, sem dúvida. Naquele ano a percentagem de ocupação dos cinemas foi gigantesca. Logo a seguir à revolução, as pessoas começaram a querer ver os filmes cortados. Nós tínhamos em carteira os originais de muitos filmes que já tinham sido exibidos com cortes feitos pela censura. O que eles não sabiam é que nós tínhamos cópias. Houve uma corrida aos cinemas. Foram dois anos com muita afluência.

Olhando para o cinema atualmente, porque é que não há uma indústria na Europa?

A Fox foi constituída para fazer simultaneamente 20 filmes para o mundo inteiro. O filme que sai na América hoje é o mesmo que sai amanhã no Paquistão. É esta globalidade que dá ao cinema americano a força que tem, os europeus não têm esta força. O produtor europeu faz o filme para o seu país. Não tem a mesma pujança global. Os americanos fazem o filme, exploram-no no cinema e depois vai para os milhares de canais de televisão que existem pelo mundo fora. Há países que têm 50 canais.

E como vê o cinema português?

Gosto de alguns filmes portugueses. Agora está melhor, menos paroquial, há uma vontade de internacionalizar os nossos filmes, mas não há dinheiro para a produção. Apesar das leis serem feitas, o dinheiro não aparece, o que causa prejuízos terríveis.

O Governo não apoia a cultura?

Quando vejo que querem vender por atacado os Mirós... Como é que é possível? Então não se aconselham com os marchands de arte?! É que à dúzia é mais barato. A minha ideia era não vender nada, era espalhar os quadros por vários museus nossos e estabelecer bilhetes especiais para essas galerias. Mas se os querem vender, que façam lotes. Eu faria três, o dos muito bons, o do bons e o dos que não interessam e se podem vender. Se bem que com bilhetes especiais, em três, quatro, cinco anos se pagava e continuavam a ser nossos. Era preciso que houvesse vontade cultural e que não se estivesse só a pensar no défice e na dívida. O que é o cinema ao pé disto? Se não fosse o CCB e a Gulbenkian, Lisboa era um deserto cultural. Não acredito que seja só falta de dinheiro. Não há gente que goste das coisas. Um país que não dá atenção à cultura está condenado.

O que acha de Manoel de Oliveira?

Tenho muito respeito por ele. É uma pessoa com uma energia e uma postura espantosas. No entanto, não gosto do seu cinema. Vejo quase todos os filmes - não se pode falar sem ver -, mas é um cinema complicado, estranho. Acho que cinema também é ritmo. Mas ele fez coisas muito boas. "Aniki Bóbó", por exemplo, é uma joia. É um filme diferente de todos, que entra perfeitamente na classe do neorrealismo italiano.

De quem é que gosta, então?

Do António Pedro Vasconcelos, do João Canijo, do Paulo Rocha.

Quem é que decidiu vender as salas de cinema Castello Lopes à Socorama, que entretanto faliu e levou ao fim do Londres?

A Socorama era uma empresa de exibição e queria entrar no cinema. Propôs ao meu irmão associar-se a nós. Essa gente era do pior que há. Manipularam o meu irmão, que já estava com alzheimer, e conseguiram que ele lhes desse a maioria, com promessas de investimentos que depois não vieram. Já não cheguei a tempo de impedir o negócio.

Zangaram-se?

Foi um desgosto, revoltou-me. Mas não vale a pena chorar sobre o leite derramado. O médico disse-me que tinha de escolher entre o meu irmão e os cinemas. Eu escolhi o meu irmão, os cinemas que se lixassem. Fomos sempre muito próximos, mesmo até ao fim.

Qual foi a sua maior obra?

O Londres. A transformação do Condes para os 70 milímetros. Quer dizer, acho que a maior obra foi mesmo exibir os filmes e levá-los a todo o país. O cinema era o escape das pessoas.