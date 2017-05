Serralves em Festa chega ao aeroporto e vem para quebrar muros

Tudo começou em 2003, quando o “Serralves em Festa” se assumiu desde a primeira edição como uma oportunidade de levar, de forma gratuita, novas comunidades de público até ao museu portuense de arte contemporânea. Volvidos todos estes anos, o propósito mantém-se, mas o conceito do evento alastrou-se a toda a cidade. Este ano estende-se, pela primeira vez, ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e reforça a sua programação com mais dez horas. Desde os primeiros raios de sol até ao anoitecer, prolongando-se madrugada dentro, no total são 50 horas de oferta cultural ininterrupta, entre 1 e 4 de junho, com centenas de atividades a decorrer. Todos estão convidados para uma festa, na qual o músico Terry Riley traz o filho para um concerto especial.

Embora a celebração em Serralves só tenha início no dia 2, estendendo-se até dia 4, fora de portas o evento arranca mais cedo, no dia 1, com várias iniciativas a animar a baixa da Invicta (Jardim das Virtudes, Cordoaria, Praça Carlos Alberto e Terreiro da Sé).

No aeroporto, aterra igualmente no dia 1 de junho, a partir das 11h, um espetáculo de circo contemporâneo, intitulado “Do Not Disturb”, da companhia espanhola Vaivén Circo e desenvolvido em torno da montagem de uma máquina: uma roda com 2,5m de diâmetro e 120 quilos de peso. No meio do frenesim e da roda-viva inerentes ao ritmo de um aeroporto, o espetáculo aborda as pequenas coisas, as relações humanas e a forma como estas influenciam o processo global.

A edição deste ano, subordinada ao tema “Quebrar Muros”, foi apresentada pela diretora artística do Museu, Suzanne Cotter, na tarde desta quarta-feira e contempla propostas de várias disciplinas artísticas, com lugar de destaque para a música mas onde se incluem também as artes visuais, o teatro, a dança, o circo contemporâneo, a performance, o cinema e a fotografia, bem como visitas orientadas, diurnas e noturnas, para conhecer os segredos e as lendas de Serralves.

Uma festa onde o pensamento também é convidado de honra

Também de massa crítica se faz a celebração da arte em Serralves, nomeadamente com debate “Os Caminhos da Ásia”, a cargo de José Ramos Horta. O prémio Nobel da Paz e antigo presidente e primeiro-ministro de Timor leva-nos a refletir nesta conferência sobre várias temáticas, tais como o perigo real de uma guerra na península coreana, o crescimento económico dos países asiáticos, o futuro para a democracia na Ásia e a ameaça crescente dos movimentos nacionalistas.

Um dos destaques da 14.ª edição do certame vai para o concerto do músico norte-americano e pioneiro na música minimalista Terry Riley, numa atuação em que estará acompanhado do filho Gyan, no dia 4 de junho, pelas 20h, na Clareira das Bétalas do Parque de Serralves. Por sua vez, o artista espanhol Niño de Elche apresenta no dia 3, no Prado, um concerto de Novo Flamenco com início agendado para as 00h30. Entre os artistas e bandas nacionais, destaque para as atuações dos Vaiapraia e as Rainhas do Baile, Lula Pena, Throes + The Shine, Filipe Sambado com a sua “Vida Salgada” ou ainda os Sensible Soccers, que nos levam numa viagem sonora até “Villa Soledade” com sabor a “Bolissol (uma das faixas do álbum).

Na dança contemporânea, estará em evidencia o espetáculo “Bombyx Mori”, da polaca Ola Maciejewska, uma obra coreográfica interpretada por três bailarinos, na qual se dá ênfase à relação entre o corpo e o artefacto, resultado das interações entre o corpo, a luz, os materiais e o som. O espetáculo é apresentado nos dias 3 e 4, no Auditório de Serralves, e é uma estreia nacional.

Nos dias 2 e 3, pelas 22h, na Clareira das Azinheiras do Parque de Serralves, os marroquinos “Groupe Acrobátique de Tanger” apresentam a peça “Halka”. O espetáculo combina pirâmides humanas, rodas e saltos, recuperando uma tradição herdada do passado e onde o sagrado e profano se entrecruzam.

Também a oferta para os mais pequenos e para as famílias foi reforçada, decorrendo ao longo de todo o fim de semana de 3 e 4 de junho. Em simultâneo com o “Serralves em Festa”, o público – que, na edição de 2016, atingiu a marca de 161 mil pessoas – terá a oportunidade de visitar as exposições de Joan Miró, Gordon Matta Clark e Julie Mehretu.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, a presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, reiterou que o Serralves em Festa “é cada vez mais um abrangente na sua programação”, destacando as parcerias com os municípios de Coimbra, Faro, Guarda, Guimarães, Matosinhos, Ponta Delgada, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Torres Vedras e Viana do Castelo. O envolvimento das referidas autarquias materializa-se na apresentação de diversos projetos artísticos concebidos internamente nessas localidades.

Está assim lançado o desafio para participar nesta exaltação da arte contemporânea, numa celebração a quem nem o primeiro-ministro António Costa irá faltar, juntando-se à festa no final da tarde de sábado (3 de junho).