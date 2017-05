O snack-bar e o novo mundo

A ideia de pensar a arquitetura como um todo, quase como uma espécie de obra de arte total, não é exclusiva do Modernismo. Mas foi ele que em Portugal deu resposta ao mundo acelerado do pós-guerra; um mundo um pouco menos diferente aqui, pelos tristes motivos que se sabem.

Em 1946, Vítor Palla e Bento D' Almeida, dois arquitetos que tinham ido estudar para o Porto (menos conservador do que Lisboa nessas matérias), fundaram um ateliê que teria um papel central na criação de edifícios e espaços emblemáticos do novo modo de vida.

O snack-bar, uma invenção importada da América, tornou-se o símbolo da novidade: um espaço onde as mesas separadas são largamente substituídas pelo balcão, permitindo um consumo mais rápido e uma interação mais direta quer entre os frequentadores quer entre eles e os empregados, cujo serviço também ficou mais expeditado.

Os snack-bars criados pelos dois arquitetos tinham muitas vezes nomes que sugeriam dinamismo - ZigZag, Pam-Pam, TiqueTaque - e uma estética coerente no mobiliário e decoração, desde as cadeias aos candeeiros e aos próprios menus. Não raro, encontravam-se lá painéis de artistas portugueses da época. Quem anda agora pela meia-idade ainda recorda vários desses espaços entretanto desaparecidos. Dois que sobrevivem são o Galeto, em Lisboa (junto ao Saldanha) e a Confeitaria Cunha, no Porto (Rua Sá da Bandeira).

Arménio Teixeira

Mas Vitor Palla e Bento D'Almeida não desenharam apenas snack-bars. Casas, escolas, bancos, farmácias, cabeleireiros, lojas e até fábricas contam-se entre os mais de setecentos projetos que assinaram.

No Centro Cultural de Belém encontra-se desde o mês passado uma exposição que faz justiça ao trabalho do ateliê, encerrado em 1973. Esta terça-feira o livro que a acompanha é lançado no mesmo local às 18 horas.

"Vítor Palla e Bento D'Almeida. Arquitetura de Outro Tempo" (ed. Caleidoscópio) tem um título perfeitamente adequado. É mesmo de um outro tempo que se trata, embora em muitos aspetos essenciais o nosso o prolongue. Com 160 páginas, o livro contém ensaios de familiares dos dois arquitetos e uma grande abundância de desenhos, fotografias, etc, além de uma lista de todos os projetos do ateliê.