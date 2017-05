Morreu Sir Roger Moore

Stuart C. Wilson / Getty Images

Notícia da morte de Roger Moore foi dada pela família, que utilizou a conta oficial do ator britânico no Twitter.

O ator faleceu esta terça-feira, na Suíça, onde lutava contra um cancro. "É com o coração pesado que anunciamos a morte do nosso querido pai. (...) , na sequência de um curto mas corajoso combate contra o cancro", lê-se na nota assinada pelos seus filhos Deborah, Geoffrey e Christian.

"O amor com o qual ele foi rodeado nos últimos dias foi tão grande que não pode ser quantificado apenas em palavras", acrescenta o documento, que recorda o carinho que era sentido por admiradores do seu trabalho, não só no cinema e na televisão, mas também como embaixador da UNICEF", acrescenta o comunicado,

Sir Roger Moore interpretou o personagem de James Bond em sete episódios da saga, depois de se ter revelado ao mundo na série televisiva "O Santo".

Notícia em atualização