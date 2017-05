John Legend: “Vivemos tempos angustiantes”

John Legend prepara-se para trazer as canções de “Darkness and Light” e os maiores sucessos da sua carreira até à Europa numa digressão que tem paragem em Portugal agendada para 14 de outubro

FOTO Eliot Lee Hazel

Numa suíte de um hotel do Strand, em Londres, bem próximo de praça de Trafalgar, encontramos John Legend, sorridente após um dia intenso de entrevistas com a imprensa europeia. Este homem, que acaba de editar o sexto álbum de uma muito aplaudida carreira, “Darkness and Light”, coleciona distinções e os mais rasgados elogios dos seus pares equilibrando um casamento vistoso do ponto de vista social com a modelo Chrissy Teigen, uma acérrima crítica de Donald Trump, com um assinalável grau de sucesso comercial e artístico que se tem traduzido em variadíssimas distinções, incluindo um Óscar, um Globo de Ouro e 10 Grammys (!). John Legend apresentar-se-á ao vivo na MEO Arena no próximo dia 14 de outubro numa data da sua Darkness and Light Tour de suporte ao álbum com o mesmo título lançado no passado mês de dezembro.

A soul não perdeu a vocação de servir de banda sonora para alguns dos mais dramáticos momentos da história recente dos Estados Unidos. Essa ‘missão’ foi importante durante o Movimento dos Direitos Civis tal como agora, nos dias do Black Lives Matter...

Sim, vivemos tempos angustiantes nos EUA e penso que as pessoas estão um bocado receosas do que possa acontecer durante o mandato de Trump. Os artistas estão a pensar em como vão reagir e isso pode inspirar alguma arte interessante. Há sempre um certo atraso quando estas coisas acontecem no mundo, demora algum tempo para os artistas responderem e lançarem algo.

Tem apontado algumas ideias?

Bem, é interessante: eu escrevi uma música, ‘In America’, para uma série de televisão intitulada “Underground” e, de alguma forma, essa parece ser uma canção apropriada ao momento atual. Mas eu não a escrevi sabendo que Trump ia ser Presidente. Escrevia-a há um ano e meio, como reação ao que se estava a passar nas ruas com os protestos do movimento Black Lives Matter e as mortes pelos polícias e os problemas com a reforma da justiça criminal que nós temos.

A nova digressão começa agora em maio, nos Estados Unidos. O que é que se pode esperar?

Estou verdadeiramente orgulhoso deste novo álbum e estou ansioso para tocar algumas das músicas novas ao vivo, mas também estou ansioso para combinar essas canções com as mais antigas e escolher um bom alinhamento para os fãs. Começámos agora a selecionar as canções, a tratar da produção e todas essas coisas.

“Darkness and Light” é muito diverso, conta com alguns convidados inesperados e é produzido por Blake Mills, que vem de uma zona mais indie. Procurou desafiar-se?

Parte do desafio para mim foi trabalhar com um novo produtor, o Blake Mills. Não pensei no desafio como algo que iria ser difícil, antes como uma opção que me iria levar a experimentar novas coisas. Trabalhar com músicos com que nunca tinha trabalhado antes, e que são os melhores naquilo que fazem, foi ótimo: Pino Palladino no baixo, Chris Dave na bateria e alguns músicos realmente bons. Larry Goldings nas teclas. Grandes arranjadores de cordas. Também temos o Kamasi Washington. Tudo isso foi incrível. Depois há convidados como Miguel, Brittany Howard dos Alabama Shakes e Chance The Rapper.

Deve ter uma lareira bem maior do que a desta suíte para guardar todos os prémios conquistados...

[Risos] Guardo-os numa prateleira junto ao piano. Meti uma foto no Instagram recentemente, por isso podem ver como é que está tudo lá disposto. Estou bastante grato pelos prémios que consegui.

Esse reconhecimento é importante?

É uma honra! Os Grammys são votados por músicos e pessoas da indústria musical. Os prémios da Academia são votados por pessoas que fazem filmes para viver.

Falou há pouco do Chance The Rapper e agora dos Grammys: apesar de muito jovem, ele forçou algumas importantes mudanças nos Grammys, logo na forma como a indústria encara a evolução da música.

Sim, a música mudou e a indústria musical mudou e a forma de consumir música pelos fãs também mudou. Ele é um artista indie que fez todas as vendas de álbuns em streaming. Antes dele, não existiam artistas que lançassem trabalhos só por streaming a serem reconhecidos. Eu penso que é uma mudança apropriada porque é um reflexo do que se está a passar.

Como correram as sessões com ele no estúdio?

Adoro trabalhar com o Chance. Ele tem uma grande energia, é muito otimista, bastante criativo e com um talento enorme. Ele é um miúdo especial.

E por falar em ‘miúdos’ especiais: e o Kanye West?

Bem, ele faz-me lembrar o Kanye de várias maneiras. Quando estávamos a começar, o Kanye estava com 20 e tal anos e tinha a mesma energia, criatividade e faísca que eu vejo no Chance. É excitante ver alguém de Chicago, alguém do lado sul, que cresceu a ouvir o Kanye, eu mesmo, o Common e outros artistas, e vê-lo, a partir daí, a fazer algo fresco e novo.

Participou em “La La Land”. É o tipo de trabalho que procura em cinema?

Sim, vou fazer mais trabalho assim no futuro. Eu estou preocupado em trabalhar com as pessoas certas no projeto certo. Por isso, se as coisas se alinharem novamente, então eu irei voltar a fazê-lo.

Também se envolveu em “Hamilton”, o fenómeno da Broadway, e a convite de Lin-Manuel Miranda participou na mixtape que transporta esse musical para uma dimensão hip hop...

Diverti-me a fazer a minha música para esse projeto.

Pode explicar esse fenómeno a um europeu que nunca viu um musical na Broadway? O que li sobre “Hamilton” é que está a mudar as mentalidades das pessoas...

É um conceito muito inovador, para começar. É como se remisturássemos a história, e é uma história com a qual muitos americanos não estão familiarizados: como Alexander Hamilton foi um dos Pais Fundadores, ajudou a escrever a Constituição, ajudou a preparar o sistema de governo. Era uma pessoa brilhante que morreu de forma trágica e de uma maneira old-school (risos) num duelo. O facto de Lin-Manuel contar a história com pessoas de cor a vestirem a pele dos Pais Fundadores com hip hop à mistura foi uma ideia original, que resultou perfeitamente. É um dos musicais mais bem-sucedidos de todos os tempos.