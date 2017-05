Escultura de Arcanjo Miguel volta ao Museu Nacional de Arte Antiga

A escultura do Arcanjo São Miguel, derrubada por um visitante do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, vai regressar hoje, no âmbito da Noite dos Museus, à exposição permanente, com um espetáculo organizado pelo Chapitô.

Sujeita a restauro ao longo dos últimos meses, a escultura em madeira era proveniente do antigo Recolhimento de São Patrício de Lisboa, estabelecimento que alberga o Chapitô, o que fez com que a Escola de Circo se mobilizasse para fazer a montagem do espetáculo "Miguel e Los Angeles".

O espetáculo, que decorre a partir das 21:30, é inspirado na "iconografia dos anjos", conta com música de Rodrigo Leão e voz de Teresa Salgueiro, e vai ser apresentado no largo José Figueiredo e no jardim do MNAA, no âmbito da Noite dos Museus.

Em novembro do ano passado, um turista que visitava a exposição do MNAA, ao recuar para tirar uma fotografia, derrubou, acidentalmente, a escultura do Arcanjo São Miguel, que sofreu fraturas e perdas da camada policromada.

A obra foi depois enviada para o Laboratório José de Figueiredo para avaliação dos danos, e está agora a ser reparada no museu por uma equipa multidisciplinar.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, chegou a ser questionado, no parlamento, sobre o acidente, e a eventualidade de ter tido na origem a falta de vigilantes no museu, que veio a ser reforçados com mais três funcionários.

Na Noite Europeia dos Museus, que se assinala hoje, estão previstas cerca de 200 atividades e decorrerá em Lisboa a segunda edição da iniciativa “Museus em Movimento”, uma iniciativa da DGPC em parceria com a Volkswagen Veículos Comerciais que consiste na oferta de transporte gratuito à população que deseja visitar os museus.

Entre as 18:00 e as 23:00 de hoje funcionam duas rotas: uma em Belém – Museu de Arqueologia, Museu de Etnologia, Museu dos Coches, Museu de Arte Popular e Palácio Nacional da Ajuda.

A outra rota, no centro, liga a Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Museu do Azulejo, Museu do Traje, Museu do Teatro e Museu da Música.