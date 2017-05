Chet Faker não gostava da música de Chet Faker. Por isso, voltou às origens

A má notícia é que Chet Faker deixou de ser Chet Faker. A boa notícia é que Nick Murphy, o verdadeiro nome do músico de barba ruiva por trás desse alter ego, começou finalmente a gostar da música que faz – o resultado é o EP “Missing Link”, onde a voz sempre rica se junta aos ritmos mais dançáveis: “Já não é conceptual. Parece uma redescoberta”

Mesmo que nos últimos anos parecesse que toda a gente gostava de ouvir Chet Faker – a sua mistura de R&B e eletrónica estava na moda, a sua versão de “No Diggity” conquistava fãs e aparecia num anúncio do Superbowl e ele andava a tocar um pouco por todo o mundo, inclusivamente em Portugal –, afinal havia uma honrosa exceção à histeria coletiva à volta de Chet Faker. E a exceção é a mais improvável de todas: quem não andava satisfeito com a música de Chet Faker era o próprio Chet Faker, que não tinha vontade de “tocá-la ou ouvi-la nos headphones”.

Talvez já não seja próprio chamar-lhe assim – o verdadeiro nome do australiano de barbas ruivas é Nick Murphy e é assim mesmo que ele quer ser tratado a partir de agora, como já anunciara no Twitter em setembro passado. Não quer dizer que os fãs precisem de lamentar a morte de Chet: esta é, mais do que uma “conclusão”, uma “progressão”, e nas palavras do músico, “mais do que uma mudança no espectro musical, é um alargamento do espectro musical”. “Sei que vou para algum lado mas ainda não cheguei lá e não estou bem onde estava antes”, explicava à ABC.

Durante muito tempo, Nick – e sabe-lhe bem que lhe chamem Nick e não Chet quando o reconhecem na rua – andou a fazer aquilo que os outros queriam que ele fizesse. Com o sucesso de “No Digitty”, uma versão da original de 1996 dos Backstreet, e do EP de estreia de 2012, “Thinking In Textures”, o mundo passou a conhecê-lo como o homem da voz forte mas suave, rouca mas leve, recheada de nuances e de alma, com letras por vezes românticas e outras vezes puramente sensuais.

Mas o verdadeiro Nick não se ficaria por aqui. “Eu estava quase no topo e estava a pensar: ‘Como é a vista daqui? Uau, é bastante bonita, mas esta não é a montanha em que quero estar’. Foi quase a parte de escalar a montanha que me deu satisfação”, conta, citado pela “Vice”. Por isso, precisou de descer da montanha, anunciar a mudança de nome e começar a escalar outra diferente: “Quando comecei Chet Faker, a ideia sempre foi que fosse um projeto. Já passou quase meia década a fazer música e a fazer isto e a certo ponto deixou de parecer um projeto, para parecer simplesmente a minha vida. Senti que tinha de recuperar o controlo da forma como estava a evoluir. Com o projeto Chet era simples, no início perguntava-me: ‘O que é que eu acho que é cool?’. Mas uma vez que comecei a pensar no nome que sempre tive, o que os meus pais sempre me deram, a questão passou a ser: ‘De que é que eu gosto?’”.

Mais sincero, mais abrangente, igualmente cool

A mudança traz uma música inevitavelmente diferente – mais sincera, mais abrangente (“comecei a abrir todas estas portas e a derrubar muros que nunca soube que tinha, musicalmente”) e, arriscamos nós, igualmente cool e relevante porque essa característica parece ser inerente a Nick, use ele os nomes que quiser. E essa mudança acaba de ser pela primeira vez concretizada, no lançamento do primeiro EP já sob o nome de Nick Murphy.

Como o próprio diz, é um trabalho bastante literal – basta olhar para o nome, “Missing Link”, que Nick explica como “uma coleção de faixas que fazem a ponte para a mudança sonora entre Chet Faker e Nick Murphy”. São cinco canções – entre elas não se incluem “Fear Less” ou “Stop Me (Stop You)”, as primeiras músicas soltas que lançou desde setembro – com um ambiente claramente mais dançável, uma batida muitas vezes disco e um Nick um bocadinho mais pop e disposto a aventurar-se.

A canção de abertura, “Your Time”, justifica quase só por si porque é que a mudança valeu a pena e porque é que não devemos lamentar a despedida de Chet. A voz familiar toma conta da faixa e assume o lugar central, mas parece trazer consigo uma energia e entusiasmo renovados, uma música viva. “Tu não sabes que o teu tempo é algo que preciso de ter / Estou a quebrar todas as regras porque preciso de te ter”. Contagiante, rápido, recusando sair da cabeça assim que se escuta as primeiras vezes, Nick prossegue a sua declaração: “Penso no que estarás a pensar, do outro lado do quarto / O sangue continua a bombear / Este pode ser o momento em que te direi / És a única razão por que vim aqui hoje”.

Antecedida por “Bye”, uma faixa curta e exclusivamente instrumental que parece pintar a imagem do caos (a guitarra de corda aberta, a desembocar numa espécie de zumbido permanente e numa espiral de sons por identificar, marcam este minuto e meio), “I’m Ready” parece um novo relato honesto que vem no mesmo sentido da canção de abertura. “Doce confusão, feita de rumores / Amantes aborrecidos no escuro / Percebi que esperei demasiado (…) Eu sei / Estou pronto para me apaixonar”. Com a mesma urgência na voz mas uma nova resolução que transmite nas palavras, e um cunho bem eletrónico, a canção vai acalmando à medida que avança e surge um tímido dedilhar de guitarra.

Piano e boas memórias

“Forget About Me” parece trazer uma mudança no estado de espírito de Nick, que por entre a batida constante e uma sensação de confissão frustrada explica: “Não preciso de amar agora (…) Eu domo a minha mente / Um ano mau / Eu dou tempo”. No fim, a repetição incessante, “eu esqueço-me de mim/ eu esqueço-me de ti” que termina num caos de som.

A amostra de piano a que temos direito em “Weak Education” traz boas memórias, inclusivamente das sessões acústicas em que o antigo Chet fazia magia com temas como “Into You” ou “Talk Is Cheap”. “Não te consegues fartar desta vida / Mas sabes que devias / A fraca educação impõe-se / Sobrepõe-se”. “Não há nada certo, amor”, conclui. Quase parece uma referência à vida que deixou para trás mas que no fundo prossegue, não conclui, como o próprio diz. “Chet Faker era eu a tentar provar qualquer coisa a mim mesmo. Mas os meus gostos são dinâmicos e eu percebi que tenho passado algum tempo a resistir a isso.”

“Agora quero pôr tudo aqui. Já não é conceptual”, explica Nick no comunicado que acompanhou o lançamento do EP e do seu curto filme associado, uma pista para os novos espetáculos visuais que acompanharão as novas digressões, a começar já por uma “experiência em 360 graus” na Ópera de Sidney. “Sou só eu, e faz sentido colocar isso no meu nome. Parece uma redescoberta.”