Obra de Basquiat vendida por valor recorde de 100 milhões de euros

Um quadro do norte-americano Jean-Michel Basquiat foi vendido esta quinta-feira pelo valor recorde de 100 milhões de euros, numa noite dedicada à arte contemporânea realizada pela leiloeira Sotheby's.

A leiloeira anunciou que a venda do quadro "Untitled" ["Sem Título"] foi feita pelo valor mais alto de sempre para Basquiat e para outros artistas americanos.

"Hoje à noite, Jean-Michel Basquiat entrou no panteão de artistas cujas obras comandaram preços acima dos 100 milhões de euros, incluindo Picasso, Giacometti, Bacon e Warhol" disse o responsável pelo Departamento de Arte Contemporânea da Sotheby´s em Nova Iorque, Gregoire Billault.

A peça foi comprada pelo empresário e colecionador japonês Yusaku Maezawa após ter sido disputada durante 10 minutos pelos interessados, numa disputa que estava a ser assistida por milhares de pessoas na rede social Instagram.

"Quando vi a pintura, fui atingido pelo entusiasmo e gratidão do meu amor pela arte", confessou Maezawa, que tenciona exibir o quadro no seu próprio museu, no Japão, depois de emprestá-lo a instituições e exposições de todo o mundo.

O colecionador japonês acrescentou que espera que a peça "traga tanta alegria para os outros" quanto para ele.

A obra "Untitled" reflete um crânio negro sobre um fundo azul, com as dimensões de 1,83 x 1,73 metros, e era praticamente desconhecida antes de ter sido revelada pela leiloeira Sotheby's.

A Sotheby's afirmou que o quadro permaneceu numa coleção privada desde que foi comprado em leilão no ano de 1984, por menos de 19 mil euros.

Em maio do ano passado, um quadro da autoria de Basquiat foi vendido pela empresa Christie's, por 51 milhões de euros, e comprado pelo colecionador Maezawa.

Jean-Michel Basquiat, norte-americano de ascendência porto-riquenha, morreu em 1988, aos 27 anos, na sequência de uma overdose.