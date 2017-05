Festival de curtas portuguesas esgota salas em Nova Iorque

A sétima edição do NY Portuguese Short Film Festival encerra esta noite com sessão esgotada e o anúncio da curta-metragem vencedora, "Carga", de Luís Campos

A sétima edição do NY Portuguese Short Film Festival, evento organizado pelo Arte Institute em simultâneo em Nova Iorque e Cascais, encerra esta noite com sessão esgotada e o anúncio da curta-metragem vencedora, "Carga", de Luís Campos.

"O festival saldou-se com grande sucesso. O primeiro dia, no Lincoln Center, esgotou cinco dias antes numa sala com lotação para 140 pessoas e os filmes foram muito bem recebidos por um público de diversas nacionalidades", explicou à Lusa a diretora do Arte Institute, Ana Ventura Miranda.

Segundo a responsável, a segunda noite, que acontece no Tribeca Film Center e no Cinema da Villa em Cascais, "também já tem casa cheia".

A organização anunciou esta sexta-feira que o vencedor do festival é a curta-metragem "Carga", do realizador Luís Campos.

O filme conta a história de dois jovens que vivem numa vila piscatória e são forçados a fazer parte no tráfico de substâncias ilícitas. Quando o mais velho começa a preparar um plano de fuga, o mais novo tem de lidar com as adversidades de ser deixado para trás.

O New York Portuguese Short Film Festival foi o primeiro certame de cinema português nos Estados Unidos e, à semelhança do que aconteceu em anos passados, terá várias edições à volta do mundo. Nos últimos anos, o festival passou por cinco continentes.

"O NY Portuguese Portuguese Short Film Festival tem sustentadamente levado o cinema português a mais de 20 países e 43 cidades e tem tido um papel fundamental na internacionalização destes novos realizadores e na difusão internacional das curtas metragens nacionais", disse Ana Ventura Miranda.

Os filmes deste ano foram escolhidos por um júri composto por figuras do meio cinematográfico português, brasileiro e americano, como os realizadores Rúben Alves e Don Cato ou o organizador do Sao Paulo International Short Festival Director Márcio Miranda Perez.

Foram selecionados dez filmes: "Echoes of Fado", de Yuri Alves, "Carga", de Luís Campos, "The Wood Carver", de João Vasco, "The Fear Installation", de Ricardo Leite, "You", de Hugo Pinto, "A Room in Lisbon", de Francisco Carvalho, "Alvanéu", de André Santos, "Manuel", por Bruno Carnide, "The Amazing Ordinary Man", por Paulo Portugal e "Ribbon Tooth", de Sara Gouveia.

Foram ainda mostradas as curtas convidadas "A Long Day", de Sergio Graciano, e "Once Upon a Thread", de Patrícia Figueiredo.

O NY Portuguese Short Film Festival aconteceu pela primeira vez em junho de 2011 e é uma iniciativa do Arte Institute, uma organização sediada em Nova Iorque que divulga a cultura contemporânea portuguesa.