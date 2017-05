ICA já tem nova direção

Luis Chaby Vaz e Fátima Mineiro são os novos presidente e vice-presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual

Luís Chaby Vaz, ex-chefe de gabinete de Jorge Barreto Xavier, e Fátima Mineiro substituem Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias à frente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). A reviravolta acontece depois da antiga direção se ter demitido e um dia depois de o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ter afirmado que era preciso sangue novo naquela instituição. "A demissão deveu-se ao facto de as pessoas entenderem que não havia condições para continuar a exercer o lugar e não a nenhum juízo negativo da nossa parte sobre a forma como elas o exerceram, mas há necessidade de termos novos rostos e novas figuras para um momento em que o sector vive alguma controvérsia, e nós pensamos que vamos caminhar no sentido de superar essas controvérsias", disse o ministro. Recorde-se que a saída da direção do ICA acontece pouco mais de uma semana depois da abertura dos concursos de apoio financeiro referente a 2017 e numa altura em que a tutela ainda está a negociar a alteração da regulamentação da lei do cinema e audiovisual.