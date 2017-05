Salvador Sobral na imprensa estrangeira

A vítoria de Salvador correu mundo e mereceu destaque na imprensa internacional . O Expresso fez a ronda por alguns destas publicações

Em Espanha, que foi a última classificada do festival, as reações foram muitas. O El País fala num “golpe de modéstia” e sublinha a “bonita história” de Salvador que até “andou a cantar por Maiorca” e o El Mundo fala no homem “simples” que “nunca amou a Eurovisão”. Já o ABC garante que “se pode ganhar a Eurovisão se se quiser” e o La Vanguardia descreve como Salvador “encantou profissionais e espetadores com uma canção emotiva”. A agência Efe destaca as imediatas felicitações que o vencedor da noite mereceu em Portugal, a começar no Presidente da República.

Noutras paragens, o tema mereceu igualmente a atenção mediática. O The New York Times conta como Portugal teve uma vitória inédita na Eurovisão com uma “balada melancólica”. Em São Paulo, no Brasil, a Folha destaca o feito de Salvador que derrotou todos os adversários com uma “balada jazz escrita por Luisa Sobral”.

Em terras de Sua Majestade, o Guardian fala numa “música decente” e o The Indepedent lembra que Portugal é o concorrente que há mais tempo participava no festival sem nunca ter ganho. O francês Le Monde destaca também o facto de ser a primeira vitória portuguesa no festival e a agência russa Sputnik dá conta da música “ao estilo jazz” que venceu nos votos dos júris e dos espetadores.

Nos antípodas, o site neo-zelandês Stuff destaca a primeira vitória de Portugal na Eurovisão, enquanto na vizinha Austrália o The Australian diz que um “baladeiro português” venceu.