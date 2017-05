O que há de semelhante na dor e no prazer? De acordo com Leslie Feist, mais do que parece: só depende de cada um decidir qual é a face da moeda que vai alimentar. A epifania da cantora indie que há dez anos foi relutantemente catapultada para o estrelato é explicada de uma ponta à outra no novo disco, “Pleasures”: Eu estava a viver em extremos / E em tudo o que isso significa”

getty

Se calhar, quando começar a ler este texto não vai perceber a relevância desta informação, mas queremos contar-lhe que Leslie Feist construiu um alpendre. O prazer de trabalhar com carpintaria, de sentir as coisas a formar-se nas suas mãos, tangíveis e objetivas, deu-lhe uma perspetiva que a sua música, que a acompanha desde que tinha 15 anos e cantava numa banda punk, não era capaz de lhe dar. E se um trabalho convencional, daqueles das 9 às 5, fosse o melhor para si?

Felizmente para nós, as dúvidas desapareceram da cabeça de Leslie para dar lugar às ideias que fundam este “Pleasures”, o quinto disco da artista indie candiana conhecida simplesmente como “Feist”. E para ela também, uma vez que, como explica, as canções sempre estão na sua vida por alguma razão e não apenas por um acaso no seu tempo de adolescente: “Aqui estou, a viver a minha vida, e as minhas canções acontecem para me ajudar a compreendê-la”.

Felizmente para nós, as dúvidas desapareceram da cabeça de Leslie para dar lugar às ideias que fundam este “Pleasures”, o quinto disco da artista indie candiana conhecida simplesmente como “Feist”. E para ela também, uma vez que, como explica, as canções sempre estão na sua vida por alguma razão e não apenas por um acaso no seu tempo de adolescente: “Aqui estou, a viver a minha vida, e as minhas canções acontecem para me ajudar a compreendê-la”.

Aconselhamos o leitor a colocar já “Pleasures” a tocar, enquanto lê este texto, e perceber melhor porque é que a escolha da palavra que o titula é tão estranha. Afinal, se a função da música na vida de Feist é ajudá-la a compreender as coisas que lhe acontecem, parece esquisito que escolha uma palavra como “prazeres” para ilustrar um conjunto de desabafos íntimos – ou lições universais, que tantas vezes é sinónimo disso – que poucas vezes fazem lembrar a sensação de prazer, ou de alegria, ou sequer de paz.

getty

Feist admite que a escolha não faz sentido à primeiro vista – mas só para quem a ler literalmente e não perceber que para cada palavra há dois lados, e que na vida também os há. Feist percebeu-o nestes últimos anos de pausa – passaram seis desde que lançou o último disco, “Metals”, e dez desde o anterior, “The Reminders”, que a lançou para a ribalta onde não queria estar com uma canção, “1234”, que de um anúncio para o iPod passou a aparecer na Rua Sésamo e a valer-lhe uma nomeação como artista revelação nos Grammys de 2008, ao lado de Taylor Swift e Amy Winehouse.

O prazer que está implícito na dor

Os anos de reflexão serviram para perceber que nem sempre tem de deixar que a dor a domine, por entre o “nível constante, clássico de depressão e ansiedade” de que admite sofrer. Por isso, para Feist, prazer “é uma palavra tão imprecisa, unidimensional, que quando olhas mais de perto traz consigo perda e autopunição. O prazer está implícito na dor, que está implícita no prazer”. Como ela explica em entrevista ao “The New York Times”, esta dualidade é no fundo uma tradução da sua personalidade, que diz ter uma “propensão para balançar como um pêndulo entre extremos”.

getty

Nem de propósito, em “Pleasures” a referência a esta ambiguidade e à procura de equilíbrio é literal com “Get Not High, Get Not Low”, em que parece sussurrar-nos ao ouvido por entre o dedilhar da guitarra. O som será constante por todo o disco, resultado de gravações ao ar livre, sem grandes efeitos, com os produtores Mocky – para quem o objetivo era que Feist estivesse aqui “tão vulnerável como nunca esteve antes” - e Renaud Letang, a voz delicada como centro e a fiel guitarra, pouco mais. Nesta faixa, a explicação simples: “Eu estava a viver em extremos / E em tudo o que isso significa”. “Não consigo decidir, nem que decidam para onde vou.”

Não são as únicas referências quase literais ao duelo de sentimentos – e à solução de coexistência, quase de equilíbrio, com que Feist vai amadurecendo – que dão nome ao disco. “The Wind” é mais um exemplo: “O mesmo vento que chega a correr / Depois é discreto / Desafia os meus limites / E continua a soprar”. O vento, que parece a figura dela própria e do turbilhão de sentimentos que sente e reconhece, voa com as nuances e variações dela própria. “E eu sou moldada pela minha tempestade / Como eles são moldados pelas suas tempestades.”

A mesma energia, seguida de uma quebra e de dúvidas, marca presença em “Lost Dreams”, quando com a guitarra melancólica se declara “cheia de perguntas / Respostas e perguntas / Sonhos perdidos”. Em “A Man Is Not His Song”, uma espécie de declaração de intenções de quem até aqui (a meio do disco) parece ter-nos aberto a alma, e agora canta: “Um homem não é a sua canção / Uma canção é uma promessa (…)/ E eu não sou uma história”. Depois do coro, que declara “Um homem não é a sua canção (Embora todos queiramos contar com ele)”, mais uma das imprevisibilidades da construção característica de Feist, com um excerto de “High Road”, dos Mastodon.

getty

“Sê simples comigo”

Essas voltas que nos dá à cabeça – algumas das que a separam da indústria pop, da qual tão veementemente se descolou depois do sucesso de “The Reminders”, chamando a este disco uma “viragem busca” - estão presentes em vários momentos. Em “Any Party”, lá está ela a começar com uma guitarra e uma percussão decididas que nos surpreendem, apenas para depois abrandar mesmo a tempo do refrão (“Sabes que deixaria qualquer festa por ti / Porque nenhuma festa é tão doce como uma festa para dois / Estou a ficar cansada de palhaços e balões”). No fim, a confusão de barulhos indefinidos, desde o som de grilos na noite a apitos de comboio e vozes indistintas.

Não é a única canção de amor – “I Wish I Didn’t Miss You”, crua e sem artifícios, faz com que um espírito quebrado resulte numa voz melodiosa e límpida, (“Tento arranjar forma de falar sobre isso”, confessa. “Tu chamaste-me querida e eu chamei-te também, até falares comigo com outra voz”); “Century” é uma lição (“Alguém te vai levar a alguém / Que te vai levar a alguém / Que te vai levar à tal pessoa / No fim do século”, com Jarvis Cocker a entrar com um monólogo para definir o que é um século, “Quase tão longo como uma daquelas noites escuras sem fim da alma); ou “I’m Not Running Away”, com a delicadeza inconfundível, em que confessa: “Eu não estou a fugir / Não te estaria a dizer a verdade / Se não admitisse que dependo de ti”. “Baby Be Simple” resume o que quer nesta fase, depois do elenco das suas dores e desesperos: “Já estive em chamas / Feitas dos meus pensamentos / Querido, sê simples comigo”.

getty

Se seguiu o nosso conselho e ouviu o disco enquanto estava a ler este artigo, talvez tenha reparado que deixámos a primeira e a última canção para o fim. Na primeira, com o mesmo nome do disco, Feist começa hesitante e deixa pistas no ar: “Consigo o que quero / E o que quero é uma coisa misteriosa / Por isso, quando a consigo / Uma coisa misteriosa ganha sentido”. Na última, “Young Up”, parece entregar algumas das chaves para compreender essas pistas e essa “coisa misteriosa” que são os seus próprios versos: “Quando me levarem / Irão dizer que já tinha morrido / Há anos? (…) Só para que saibas, todo este batalhar acontece tão lentamente”. E depois das dores, de parecer baixar os braços, o tal contrapeso que se esforça por colocar: “O fim não está a chegar / Não temas, jovem punk / Que tudo o que cá está está a cair / Tudo o que precisa de cair caiu”.

A jovem punk de 15 anos que era Feist quando se meteu pelos caminhos da música, que com 41 anos continua a fazer discos cada vez mais “despidos” só quando tem a certeza de que não está a fazê-los só porque é o que sempre fez, talvez gostasse de ouvir esta “Young Up” e perceber as conclusões a que a vida a levou, chegando ao que descreve agora como uma “solidão potente, positiva”.

Esta calma que encontra agora, que traz à palavra dor a nova face do prazer, vem de uma espécie de epifania retratada neste disco, como explicou à “Pitchfork”: “Percebi que podia tentar afastar-me da dor e pôr o peso no outro pé”.