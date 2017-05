Morreu Michael Parks, ator de “Kill Bill” e “Twin Peaks”

Numa carreira que se prolongou por cinco décadas, Michael Parks representou em mais de 100 filmes e séries televisivas

Getty

O ator norte-americano Michael Parks, um dos favoritos dos realizadores Quentin Tarantino, Robert Rodríguez e Kevin Smith, morreu na terça-feira em Los Angeles, aos 77 anos, anunciou esta quarta-feira a sua agente, sem precisar a causa da morte.

Numa carreira que se prolongou por cinco décadas, Parks representou em mais de 100 filmes e séries televisivas, incluindo a série de culto do início dos anos 1990 "Twin Peaks", de David Lynch, que regressa este mês ao pequeno ecrã com a terceira temporada, após um intervalo de 26 anos, com quase todos os mesmos atores.

Muitos dos papéis de protagonista dos seus primeiros anos foram em filmes da contracultura dos anos 1960, entre os quais "Wild Seed" e "Bus Riley's Back in Town" ("Braços de Veludo"), juntamente com Ann-Margret.

Também interpretou o papel de um jornalista desiludido que conduzia uma mota Harley-Davidson na série de 1969 "Then Came Bronson".

A carreira de Michael Parks teve um segundo fôlego graças ao interesse de cineastas como Quentin Tarantino, Robert Rodríguez e Kevin Smith, em cujos respetivos filmes "Kill Bill", "From Dusk Till Dawn" ("Aberto Até de Madrugada") e "Tusk" encarnou personagens memoráveis.