Netflix em alta, apesar de ataque pirata

As ações da Netflix bateram um novo recorde esta segunda-feira de manhã, na abertura do NASDAQ, com um crescimento de três por cento sobre o valor de fecho de sexta-feira passada, apesar do assalto informático do fim de semana que resultou no vazamento de uma dezena de episódios da série “Orange Is The New Black”. O “hacker” (ou “hackers”) que se autointitula “The DarkOverLoad” rompeu as barreiras de segurança eletrónica de um dos fornecedores do gigante do “streaming” e no domingo de manhã pôs a correr mundo dez episódios inéditos da quinta temporada da série, através da internet, deixando a ameaça de o voltar fazer.

Ao jeito da ficção, o ataque e a consequente disponibilização aberta dos conteúdos verificou-se porque a Netflix não terá correspondido ao pagamento de um resgate através do sistema monetário encriptado Bitcoin, que conduziria à prometida retenção dos episódios. O crescimento do valor acionista da Netflix, após o sucedido, dever-se-á ao facto de os investidores entenderem que a companhia não sai estruturalmente afetada pelo vazamento e também por não ter cedido à chantagem. “The DarkOverLoad” ameaça, porém, através do Twitter, que mais séries e programas podem vir a ser vazadas na internet nos próximos dias. Dizem ter episódios inéditos de títulos como “The Catch” da ABC, “Celebrity Apprentice” da NBC, “NCIS Los Angeles” da CBS e “New Girl” da Fox.

D.R.

UMA PORTA PARA A CHINA

O titã norte-americano do “streaming” ganhou músculo. Anunciou a entrada para breve no tão desejado mercado da grande China, depois de ter admitido publicamente, vai para seis meses, que isso não ia acontecer. A porta de entrada surge com a assinatura de um contrato de licenciamento estabelecido com a mais popular plataforma de “streaming” chinesa, a iQIYI – subsidiária do motor de busca Baidu. A iQIYI já veio anunciar que as mais recentes temporadas das séries “Stranger Things” e “Mindhunter” (originais Netflix) vão estar disponíveis para os subscritores pagantes.

Depois de os reguladores em Pequim terem decidido no ano passado que a Netflix não podia operar livremente na China, o contrato com a iQIYI vem abrir uma porta de entrada às produções originais dos distribuidores californianos. Estamos no patamar do licenciamento de direitos de exibição - e não no muito mais remunerado patamar da subscrição direta da plataforma.

A China é, porém, demasiado grande e entusiasmante para os “players” globais para ser deixada de lado. A BBC, a Paramount Pictures e a Lionsgate, por exemplo, estabeleceram igualmente acordos de licenciamento com a iQIYI. Apesar do crescente mercado paralelo da venda de DVDs com séries e filmes pirateados, bem como das torrentes de conteúdos de ficção roubados a que acedem pela internet, 20 milhões de chineses já subscrevem a iQIYI e o número de assinantes não pára de crescer.