Palavras para quê?

O ano passado, os Dias da Música em Belém dedicavam a edição à volta ao mundo em 80 concertos — ou o equivalente, em música, à viagem de Phileas Fogg, a personagem de Júlio Verne. Este ano, o mote não está longe desta ideia. Haverá coisa mais universal e ubíqua, e ao mesmo tempo mais local e íntima, do que a forma como cada cultura trabalhou a relação entre a música e a palavra? “As Letras da Música”, o título de 2017, explora esse terreno e, ao fazê-lo, propõe uma viagem que abrange o mundo todo, em todas as suas épocas, com início marcado para esta sexta-feira e continuação nos dias 29 e 30 deste mês.

Como sempre, há cinco salas do CCB a funcionar em simultâneo e o convite é tão estranho como atrativo: traçar um itinerário entre os diferentes concertos passíveis de serem ouvidos à mesma hora — o que depende sobretudo de uma escolha pessoal. O único concerto que não tem concorrência é o da abertura, na sexta-feira às 21h30, quando ao palco do Grande Auditório subirem a Orquestra Sinfónica Metropolitana e o Coro da Fundação Princesa das Astúrias, sob a batuta de Mykola Diadiura, para que a música do filme “Ivan, o Terrível”, escrita por Prokofiev para Eisenstein, se ouça no arranjo de Abram Stasevich. Às vozes de Larissa Savchenko e Wojtek Gierlach junta-se a de Miguel Moreira como narrador.

Mas a partir do sábado seguinte, falar dos Dias da Música em Belém é omitir umas quantas coisas. No Grande Auditório, quem não escolher começar pelo princípio, isto é, pela apresentação da Orquestra Geração a tocar Shostakovich, Ginastera, Freitas Branco, Saint-Saëns, Braga Santos ou Vivaldi (12h), pode optar por fazê-lo pelo fim, pela “Paixão Segundo São João” de Bach tocada pelo Coro e Orquestra XXI (22h). Ou pode, no ínterim, no Pequeno Auditório, ouvir o pianista Artur Pizarro a tocar o “Gaspard de la Nuit” de Ravel (14h), ou perceber a relação entre Mozart e o libretista Da Ponte (20h, GA), ou ainda verificar o impacto de Shakespeare na música (18h, Sala Almada Negreiros).

Domingo 30 tem surpresas como a ópera “O Doido e a Morte”, de Alexandre Delgado (13h, PA), fragmentos de “Peer Gynt” de Edvard Grieg (15h, Sala Sophia de Mello Breyner Andresen), a música na poesia de Tom Jobim e de Vinicius (17h, SAN) ou a grandiosa “9ª Sinfonia” de Beethoven (19h, GA). Entre os dois dias, quem lá for poderá ouvir obras como a abertura “Egmont” de Beethoven (29, 16h, GA), os “Paraísos Artificiais” de Luís de Freitas Branco (29, 14h, GA), o “Requiem Op. 23, à memória de Luís de Camões” de João Domingos Bomtempo (30, 17h, GA) e a opereta “Candide” de Leonard Bernstein (30, 21h30, GA), interpretadas por orquestras como a Sinfónica Portuguesa, a de Câmara Portuguesa, a Metropolitana.

E o que dizer dos Ensembles — Músicos do Tejo, Mediterrain, Ludovice, Toy, o Ensemble Darcos, o DSCH-Schostakovitch ou a Camerata Atlântica — que trazem peças de Jean-Baptiste Lully, de Brahms, de Purcell, de Manuel de Falla, de Saint-Saëns, de Stravinsky e de Schubert? Ou da possibilidade de presenciar um programa com Donizetti, Verdi e Puccini sem palavras (30, 13h, SSMBA), outro (insólito) com o “Requiem” de Mozart desprovido de texto (29, 14h, SAN), ou ainda outro com “As Sete Últimas Palavras de Cristo” de Haydn em versão para quarteto de cordas acompanhadas pelo texto homónimo de José Saramago (30, 13h, SAN)? Canções de Hugo Wolf, de Piazzolla, de Lorca, de Granados. “A Serrana” de Alfredo Keil (29, 16h, Sala Luís de Freitas Branco). Sérgio Godinho com o piano de Filipe Raposo ao fundo (29, 22h, SAN). Pavel Gomziakov a tocar as Suites de Bach para violoncelo (30, 19h, SSMBA). A Grécia antiga. Uma Sala Chico Buarque para concertos informais. Que mais?

Como sempre, os Dias da Música não acontecem apenas dentro das salas de concerto. Todo o CCB é envolvido na festa. Assim, o recinto espera-se recheado de coretos com alunos a dar música a quem passa, enquanto a Fábrica das Artes promove atividades para os mais novos. Haverá também conversas na Sala Fernando Pessoa — com artistas, com músicos, com investigadores —, o que não podia faltar numa edição consagrada à palavra.