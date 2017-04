No divã com Bruno Aleixo

Quantas vidas pode ter uma personagem? E quantas histórias podem ser contadas através dela? O que está em causa, quando se resgata uma das maiores referências do humor irreverente da SIC Radical e se volta a dar-lhe vida em televisão? A resposta a estas e muitas outras questões está em “Aleixo PSI”, que promete um novo olhar sobre um ser diferente, que há muito os telespectadores se habituaram a ver. Com semelhanças a um cão e a um urso de peluche — e que era originalmente um ewok da saga “Star Wars” —, Aleixo é agora um paciente de um consultório de psicologia.

Desta vez, e depois de se apresentar nas mais variadas situações (com séries na internet, na televisão e na rádio), Bruno Aleixo mostra um lado mais íntimo da sua vida. Está a frequentar as tais sessões de psicologia clínica, mas não se pense que o faz de ânimo leve (ou por vontade própria). A história não é simples e pode ser manipulada pelo próprio. Já se sabe que deste coimbrão com raízes na Bairrada e no Brasil só se pode esperar o pior. Bruno Aleixo nunca teve qualquer pudor em mudar a versão oficial dos acontecimentos e torná-los mais favoráveis para si, pelo que também não seria agora que ia mudar. As sessões de “Aleixo PSI” acontecem por obrigação legal, mas as razões que o levaram até aqui ainda são desconhecidas.

“A série está dividida em seis episódios e conta com a miríade de personagens dos programas anteriores”, explica Pedro Boucherie Mendes, salientando a entrada de uma nova personagem central na história. Em “Aleixo PSI”, o psicólogo é mesmo um humano (que terá de interagir com a personagem criada através de animação digital), mas o seu estatuto não o ajudará muito. Ou mesmo nada. O paciente, que sempre se sentiu superior aos demais, não lhe reconhece especial crédito nem acredita na terapia que lhe foi imposta, pelo que fará exatamente o que fez até aqui. Entre os seus jogos de palavras ludibriantes, Bruno Aleixo vai fugir às questões do terapeuta e impor a sua própria vontade, discorrendo sobre assuntos que pouco terão a ver com o tratamento. No meio de todas as surpresas que a nova série promete — haverá convidados especiais no decorrer da temporada—, há algo que é certo. De episódios passados da sua vida a jogos, passando pela vida dos amigos a ideias de negócio muito originais, Bruno Aleixo vai manter-se fiel a si próprio, com a arte da desconversa a marcar “Aleixo PSI”. Já falta menos de uma semana para que também o Homem do Bussaco, o Busto, o Renato e o Nelson regressem à televisão.

ENFRENTAR A REALIDADE COM O HUMOR

A verdade, explica Boucherie Mendes, é que “os media detidos por portugueses não atravessam um bom momento” e isso deve-se “às ameaças externas, como os novos formatos e as novas formas de visionamento”. É preciso arranjar novas formas de captar os telespectadores e “Aleixo PSI” é uma das apostas deste ano — que segue uma tendência comum a vários canais de televisão, que fizeram renascer séries de sucesso ou optaram por criar spin-offs —, mas o desafio é maior do que à partida se poderia supor. Para o diretor dos canais temáticos da SIC, está em causa o modelo utilizado pelos canais, que vem de um tempo que tudo era diferente. De um tempo em que o poder da televisão era incontestável e que apenas havia programação linear.

“O modelo pressupunha uma determinada realidade, em que não havia plataformas como o Netflix, em que não havia gravações automáticas”, mas o mundo de hoje é bem diferente. Além dos desafios impostos pela conjuntura, há obrigações a cumprir e algumas delas influenciam a forma como se podem construir as grelhas de programas. “Os canais portugueses têm a obrigação legal de passar conteúdos nacionais, mas isso também faz parte da nossa lógica nos canais da SIC. Não contamos com produções portuguesas apenas por necessidade legal, é uma questão de diferenciação: consideramos importante apostar neste tipo de artistas, nestes criadores.”

Embora as histórias de Aleixo façam parte do ADN da Radical (o primeiro programa a contar com a personagem no canal estreou em 2008), continua a ser um desafio comunicá-las e a tarefa de monetizar um programa parece cada vez mais difícil. “O que é importante reter é que qualquer push de marketing ou promoção tem de ser infinitamente superior àquilo que era dantes. Apesar de a viralidade ser mais simples — a possibilidade de alguém ver e partilhar é muito maior —, a verdade é que isso não se traduz em audiências depois.” O fenómeno inverso é mais usual, com “a força do programa a tornar a viralização mais simples”. E o problema está exatamente aí, uma vez que os canais “dependem muito é das audiências em televisão, não dos resultados nas redes sociais”.

Criar uma série desta envergadura — em que a animação e a imagem real são utilizadas em simultâneo — não é tarefa fácil e os custos associados a uma produção como esta são bastante elevados. “Não teríamos orçamento para fazer uma série com o fôlego de ‘Aleixo PSI’ sozinhos”, refere o diretor da SIC Radical, explicando que o projeto “exigia algum rigor e que, por ter animação, requeria um investimento maior”. No fundo, “Aleixo PSI” é também um híbrido e o carácter dual da personagem e da série alargou-se também à forma como foi produzida.

“Foi a resposta da Radical a um desafio da produtora O Som e a Fúria”, conta Boucherie Mendes, revelando que a maior parte do investimento partiu do Instituto do Cinema e do Audiovisual. No documento referente ao apoio à produção de obras audiovisuais e multimédia, ao qual o Expresso teve acesso, é atribuído o montante de €43.200 ao projeto, com realização de João Moreira e Pedro Santo e requerido pela produtora O Som e a Fúria. Em cima da mesa estará também, no futuro, a realização de um filme sobre a personagem, cujo script já existe. A popularidade da personagem não se esgota em Portugal e é também no Brasil que tem feito sucesso. Agora, “Aleixo PSI” pode ser um dos próximos programas a entrar na televisão brasileira. “A ideia é também exportar o programa”, afirma Boucherie Mendes, salientando a força que a personagem já tem no país.

“Aleixo PSI” conta com argumento, realização e vozes de João Moreira e Pedro Santo. Aos criadores junta-se ainda Henrique Guerra, num projeto com imagem de Ricardo Rezende, som de Tiago Quintans e Tiago Matos e animação e edição de Francisco Carvalho. A produção do programa, da O Som e a Fúria para a SIC Radical, esteve a cargo de Luís Urbano e Sandro Aguilar. A série tem estreia marcada para a próxima sexta-feira, pelas 23h30, na SIC Radical.