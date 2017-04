Estreia de “Velocidade Furiosa 8” faz estoirar recordes de bilheteira

“Velocidade Furiosa 8” foi o filme mais visto de todos nos 63 países onde estreou por estes dias. Na China, e feitas as contas aos três primeiros dias de projeções em sala, o filme totalizou 178,6 milhões de euros com a venda de bilhetes – indica o site “Box Office Mojo”. Apesar da sempre grande fatia com que o mercado da América do Norte contribui para os totais de bilheteira dos “blockbusters”, neste caso o peso relativo dos espectadores norte-americanos e canadianos acabou ser menor do que geralmente acontece face ao contributo dos espectadores de outros países.

Verificou-se uma quebra de cerca de 30% nas receitas do “box office” quando comparadas as estreias do anterior capítulo, “Velocidade Furiosa 7” (138,4 milhões de euros), com o novel “Velocidade Furiosa 8” (94 milhões).

Perante a redução de velocidade no interesse dos públicos da América do Norte torna-se claro para os produtores da Universal que para expandir o sucesso do “franchise” numa nova sequela da saga automobilística importa dar mais gás à publicitação e ao marketing noutros territórios, nomeadamente na grande China.

“Velocidade Furiosa 7” rendeu 366,7 milhões de euros durante todo o período de exibição nas salas chinesas. Pelos resultados do fim de semana de estreia, muitos acreditam que o oitavo capítulo possa chegar lá ou até ultrapassar a fasquia.

O filme, realizado por F. Gary Gray, que começa por contar a história de como uma mulher misteriosa (interpretada por Charlize Theron) seduz Dom (Vin Diesel) a voltar ao mundo do crime, acabando por trair os que o rodeiam, fez sólidas receitas de bilheteira também noutros países. No México, o fim de semana de estreia totalizou um encaixe de 16,7 milhões de euros, no Reino Unido e Irlanda atingiu os 15,9, na Rússia foi aos 13,2, muito próximo da Alemanha com 12,9 ou do Brasil com 12 milhões. Portugal contribui para o bolo do recorde global com uma receita de 1,4 e perto de 250 mil espectadores no fim de semana de estreia.

Com as contas de “Velocidade Furiosa 8” ainda longe de estarem fechadas, os estúdios da Universal já realizaram receitas acima dos 4,1 mil milhões de euros com todos os filmes da série “Velocidade Furiosa”, sendo o mais bem-sucedido “franchise” da Universal e oitavo em todas as séries de filmes na história do cinema.