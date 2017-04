Estreia de “Twin Peaks” garantida em Portugal

TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC.

A espera acabou e as dúvidas desfizeram-se. A terceira temporada de “Twin Peaks” vai estreia em Portugal a 28 de maio, pelas 22 horas, e a transmissão da série de David Lynch e Mark Frost foi assegurada pelo TVSéries. A produção do Showtime, um dos produtos televisivos mais aguardados deste ano, estreia nos Estados Unidos uma semana antes, a 21 do mesmo mês.

Suzanne Tenner/TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC.

O regresso da série de culto está a ser preparado ao milímetro e a cidade fictícia do estado norte-americano de Washington volta a ganhar vida já no próximo mês. Aos avanços, recuos e notícias contraditórias — David Lynch terá chegado a ponderar abandonar o projeto por completo — seguiu-se o silêncio. Depois vieram as novidades, sempre mostradas a conta gotas (e mantendo a aura de mistério da série). Agora é de vez e falta pouco para que se saiba tudo o que David Lynch e Mark Frost têm para mostrar aos telespectadores.

Com um elenco cheio de estrelas, espera-se que a série seja um sucesso de audiências à escala global. Madchen Amick, Dana Ashbrook, Phoebe Augustine, Richard Beymer, Scott Coffey, Catherine E. Coulson, Julee Cruise, Jan D’Arcy, David Duchovny, Sheriyln Fenn, Miguel Ferrer, Warren Frost, Harry Goaz, Andrea Hays, Gary Hershberger, Michael Horse, David Patrick Kelly, Sheryl Lee, Bellina Martin Logan, David Lynch, Kyle MacLachlan, James Marshall, Everett McGill, Walter Olkewicz, Kimmy Robertson, Wendy Robie, Marv Rosand, Carlton Lee Russell, Harry Dean Stanton, Charlotte Stewart, Al Strobel, Carel Struycken, Russ Tamblyn, Ray Wise, Alicia Witt, Grace Zabriskie e Peggy Lipton são os nomes que se mantêm associados ao projeto. Aos atores já conhecidos de “Twin Peaks”, juntam-se novas personalidades e alguns convidados especiais.