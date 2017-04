E se a Princesa Leia regressar a “Star Wars”?

Carrie Fisher morreu no ano passado e, à tristeza dos fãs — que seguiam a carreira da atriz —, juntou-se a preocupação da Disney e da Lucasfilm com a continuação da personagem da Princesa Leia na saga “Star Wars”. Agora parece ter surgido uma solução, confirmada pelo irmão de Carrie. De acordo com Todd Fisher, a irmã está confirmada no elenco do “Episódio IX”, cujas filmagens ainda nem começaram.

Desde o início que a Disney e a Lucasfilm prometeram não recorrer à computação gráfica (tecnologia CGI) para recriar Leia nos próximos filmes da saga (ou nas várias histórias paralelas já confirmadas). Parece que a promessa é mesmo para cumprir e por agora também não será necessário quebrá-la. Todd Fisher e a sobrinha Billie Lourd, filha de Carrie, deram autorização aos estúdios para que fossem utilizadas cenas já filmadas, mas nunca antes utilizadas, no filme a estrear em 2019.

Em declarações ao jornal “Daily News”, Todd utilizou até uma imagem da saga para ilustrar a importância da irmã para “Star Wars” . “Acho que agora a presença dela é ainda mais poderosa do que antes”, disse, comparando-a à personagem Obi Wan, que “se torna mais poderoso quando o sabre de luz o atravessa”. Para o irmão da atriz, “foi isso o que aconteceu a Carrie”.

Apesar da autorização da família, para a utilização de cenas gravadas para filmes anteriores, isso não garante o sucesso da adaptação da trama. A forma como estas novas imagens da Princesa Leia serão incluídas no “Episódio IX” ainda não está definida. E também não é possível saber até que ponto a inclusão destas não influenciará grande parte do restante enredo. Até ao momento, apenas se sabe que os produtores e argumentistas de “Star Wars” se juntaram no passado mês de janeiro para discutir qual seria o caminho, uma vez que Leia teria um papel fulcral no “Episódio IX”.

Quando morreu, a 27 de dezembro do último ano, Carrie Fisher tinha acabado as gravações de “Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi”. O filme, agora em pós-produção, tem estreia marcada para 14 de dezembro deste ano em Portugal.