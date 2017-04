Guerra das Estrelas: O 'trailer' do novo filme já chegou

O 'trailer' do Episódio VIII da Guerra das Estrelas, que estreia internacionalmente a 15 de dezembro deste ano, foi oficialmente divulgado esta sexta-feira.

A apresentação foi feita pelo criador da saga, George Lucas, numa convenção da Guerra das Estrelas que está a decorrer em Orlando, na Florida, EUA.

O Episódio VIII - Guerra das Estrelas: O Último Jedi - foi realizado por Rian Johnson e ainda conta com Carrie Fisher no papel de Princesa Leia. A atriz morreu em dezembro de 2016l, mas já tinha gravado todas as suas cenas.