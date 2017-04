Pedro Lapa abandona Museu Berardo

Diretor do Museu Berardo desde 2011, Pedro Lapa finda agora as suas funções à frente do cargo

Terminada a sua comissão de serviço, na qualidade de diretor artístico do Museu Coleção Berardo, cargo que ocupava desde 1 de abril de 2011, Pedro Lapa cessou as suas funções no último domingo.

Ao longo dos seis anos, em que assumiu a programação artística do museu, Pedro Lapa deu especial relevo à vertente museológica apresentando a coleção em exposição permanente, dividida em dois grandes períodos 1900-1960 e 1960-2000, de forma a materializar a existência de um grande museu de arte moderna e contemporânea internacional em Lisboa.

Prestou especial atenção à atualidade da programação temporária, quer nas revisões históricas de um passado recente com exposições como "Hélio Oiticica. museu é o mundo" (2012), quer na implicação da história recente de Portugal em trabalhos comissionados a Stan Douglas, um dos maiores artistas da atualidade e que foram apresentados na exposição individual deste artista intitulada “Interregnum” (2015).

Vários artistas emergentes tiveram as suas primeiras exposições individuais mais extensas, como foi o caso de Carla Filipe "da cauda à cabeça" (2014) ou "Pedro Barateiro. Palmeiras Bravas/The Current Situation" (2015). Artistas internacionais foram convidados a apresentar importantes exposições, como Nicolás Paris com "Quatro variações à volta de nada ou falar do que não tem nome" (2015) ou Christian Marclay "The Clock" (2015).

Durante este período, foram realizados os prémios anuais Novo Banco Photo, que reuniram artistas nacionais, africanos e brasileiros, de forma a promover o intercâmbio artístico no domínio da lusofonia. A sua programação prestou também atenção a questões transversais às realizações artísticas da atualidade e que tiveram presença nas exposições coletivas como "No Fly Zone" (2013), "O narrador relutante" (2014), "Matter Fictions" (2016) ou "The Unfinished Conversation" (2016).

Pedro Lapa dedica-se agora a novos projetos, mantendo de futuro colaborações de natureza autoral com o Museu Coleção Berardo.