Museus de todo o mundo celebram centenário do urinol de Duchamp

Museus de todo o mundo vão celebrar, a partir do próximo domingo, o centenário da peça icónica de Marcel Duchamp "A Fonte", um urinol de porcelana considerado pela crítica "a obra de arte mais influente de todos os tempos".

De acordo com a publicação "The Artnewspaper", domingo, 9 de abril, assinala-se a data em que a obra foi apresentada pela primeira vez, em 1917, na Exposição Anual da Sociedade de Artistas Independentes, em Nova Iorque, e rejeitada pelo comité de seleção.

"A Fonte", urinol de porcelana branco, é também considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo em França. Com esta obra, Duchamp quis questionar o conceito da palavra arte, apresentando um objeto já feito (ready made) para lançar o debate de forma provocatória.

Na celebração mundial vão entrar museus de dez países: Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Israel, Reino Unido, França, Suécia, Holanda, Suíça. Nesta iniciativa, os visitantes que chegarem aos museus entre as 15h e as 16h de domingo terão entrada gratuita se disserem Richard Mutt, o pseudónimo com o qual Duchamp assinou a obra em 1917.

Alguns destes museus, como o Staedel Museum, em Frankfurt, e o Philadelphia Museum of Art-home, nos Estados Unidos, que reúnem a maior coleção de obras de Duchamp, vão escolher algumas casas de banho para fazer leituras e performances.

O Museu Berardo, em Lisboa, possui três obras de Duchamp: "Boîte", Série C, montada por Iliazd em 1958, "Le Porte-bouteilles" (1914-1964) e "Plan du Porte Bouteilles" (1964). Contactada pela agência Lusa, fonte da comunicação do museu indicou que não está prevista nenhuma iniciativa sobre o centenário de "A Fonte".