“The Underground Railroad” é a primeira série do realizador de “Moonlight”

Praticamente desconhecido do grande público, Barry Jenkins saltou para as luzes da ribalta com o drama cinematográfico “Moonlight”. Agora vai contar a história de Cora, uma escrava em fuga, na nova série televisiva da Amazon

Foto DCM A sua primeira longa-metragem, “Moonlight”, venceu três Óscares na gala deste ano e mostrou que já há espaço para o cinema negro em Hollywood, mas agora a missão é ainda maior. Barry Jenkins — que realiza também um episódio de “Dear White People”, a polémica série da Netflix sobre a comunidade afro-americana com estreia marcada para 28 de abril —, vai ser o responsável de uma nova série da Amazon. O cineasta norte-americano vai escrever e realizar “The Underground Railroad”, uma minissérie baseada no best-seller homónimo de Colson Whitehead. O livro, ainda sem versão traduzida para português, venceu a categoria de ficção do prémio literário National Book em 2016 e tem Cora como personagem principal. Trata-se de um escrava que fugiu do campo de trabalhos forçados em que estava, no Estado norte-americano da Georgia, e que persegue a liberdade através de uma ferrovia subterrânea. No comunicado disponibilizado pela Amazon, Barry Jenkins considera o romance “um trabalho inovador que respeita a história da nossa nação”, explorando-o “de uma forma reflexiva e original”. A empresa norte-americana, dona do serviço de streaming Amazon Prime Video, não revelou quaisquer pormenores sobre o elenco ou qual a previsão para a estreia da série.