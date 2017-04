Exposições: “Espaço de Fluxos” e “Nome” na Galeria Zé dos Bois

Entre os dias 22 de abril e 8 de julho, a Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, recebe a exposição “Espaço de Fluxos”, de Diogo Evangelista, artista que participou na 11ª Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul, na 5ª Bienal de Arte Jovem de Moscovo, e já viu as suas obras expostas no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC), Museu de Serralves, no Porto, e outros museus na Europa.

Integrada na BOCA - Bienal de Artes Contemporâneas, a exposição, com curadoria de João Laia, explora as ideias de “invisibilidade e introspeção”, através de um conjunto de trabalhos inéditos que “criam um ambiente único que imerge o público no seu interior através de diferentes estímulos”, criando uma experiência total.

Em maio, Carolina Campos e Márcia Lança trazem-nos “Nome”. A exposição, produzida pela associação cultural Vagar, inaugura também a 22 de abril no espaço Negócio, uma antiga cavalariça na Rua do Século que funciona como laboratório de experimentação, residência e de trabalho na área das artes performativas, onde a mostra estará patente de 17 a 20 de maio.

Partindo “do universo das imagens antigas, abandonadas em feiras, esquecidas”, Carolina Campos, artista brasileira atualmente a viver em Lisboa, que tem colaborado e desenvolvido experiências com artistas nacionais e estrangeiros, e Márcia Lança, que fundou a Vagar em 2008, dois anos depois de receber o primeiro prémio do Programa Jovens Artistas, e que em 2016 estreou a sua primeira obra para crianças, “Por esse mundo fora”, em co-criação com Nuno Lucas, no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, propõem-se dar um novo “significado e sentido” a esse universo de imagens, “fazendo-o explodir em diferentes direções” e construindo um “novo território de trabalho onde verdade e mentira se tocam e se confundem”.

A ideia de que “uma vida qualquer é construída por narrativas inventadas e que o futuro de uma imagem serve também para reescrever o seu passado”, levou as artistas a “construir biografias inventadas, a reconstruir factos e a fazer ficção ultrapassando os limites entre o que é nosso e o que é de outros”.