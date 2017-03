A morte de Versace será contada, com Penélope Cruz como Donatella

A ação da terceira temporada de “American Crime Story”, exibida em Portugal pela Fox, terá como ponto central o assassínio do irmão de Donatella Versace e a atriz que interpretará a poderosa estilista italiana já está escolhida. Afinal será Penélope Cruz a assumir o papel, depois de Lady Gaga ter sido apontada para a interpretação do mesmo. A escolha do produtor executivo Ryan Murphy — de “American Horror Story: Hotel”, que conta com Lady Gaga no elenco e que a queria em “American Crime Story” — acabou por não ser respeitada, sendo desconhecidas as causas para a substituição da protagonista.

Além de Penélope Cruz, a série antológica terá também interpretação de Edgar Ramirez e de Darren Criss, sem que haja ainda confirmação da data de estreia para a produção. O estilista Gianni Versace foi assassinado junto à sua mansão de Miami Beach, na Florida, em julho de 1997, sem que nunca tivessem sido descobertas as reais motivações do assassino. Andrew Cunanan assassinou pelo menos outras cinco pessoas em apenas três meses e nunca se conseguiu estabelecer qualquer ligação entre todas as vítimas ou entre Versace e Cunanan, que se suicidou oito dias depois do crime, utilizando a mesma arma de outros crimes.

Depois do sucesso de “American Crime Story: O Caso de OJ” (vencedora de nove Emmys) e ainda antes de a história de Gianni Versace chegar à televisão, haverá outro argumento para conhecer. A segunda temporada da série vai fugir aos casos famosos e focar-se no aumento da criminalidade em Nova Orleães após o furacão “Katrina”.