Morreu Chuck Berry, pioneiro do rock 'n' roll

O lendário guitarrista norte-americano Chuck Berry morreu este sábado aos 90 anos. A informação está a ser avançada por vários meios de comunicação internacionais, que citam uma publicação da polícia do condado de St. Charles, Missouri (EUA) na sua página de Facebook. Uma equipa de emergência médica terá sido chamada à residência Chuck Berry em Buckner Road, no Missouri, onde encontrou o músico norte-americano já sem vida.

Charles Edward Anderson Berry Sr nasceu em St Louis em 1926. Considerado um dos pioneiros do rock 'n' roll, lançou o primeiro álbum em 1957, “After School Session”. Foi também durante a década de 1950 que gravou clássicos como “Rock & Roll Music”, “Roll Over Beethoven”, “Johnny B Good”, “Maybellene” e “School Day”.

Em 1984, foi distinguido com um prémio Grammy Carreira e dois anos depois, em 86, foi um dos primeiros artistas a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame.

Chuck Berry, tinha anunciado em outubro, por altura do seu 90.º aniversário, que iria editar um novo álbum, “Chuck”.