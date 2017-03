Romances de Elena Ferrante chegam à TV

O italiano Saverio Constanzo assinou um contrato para realizar uma série televisiva de 32 episódios que adaptará quatro romances da escritora que publica sob o pseudónimo Elena Ferrante, noticia o “The New York Times”

Os romances em causa – “A Amiga Genial”, “A História do Novo Nome”, “História de Quem Vai e de Quem Fica” e “A História da Menina Perdida” –foram publicados originalmente entre 2012 e 2014 e acompanham as vidas de Elena e Lila, desde as suas infâncias no pós-guerra, em Nápoles, até à atualidade.

Saverio Costanzo é conhecido por ter realizado filmes como “Corações Inquietos” e “A Solidão dos Números Primos” e a série “In Treatment”. Na entrevista telefónica concedida ao jornal norte-americano, referiu que irá escrever o argumento com os escritores italianos Francesco Piccolo e Laura Paolucci, acrescentando que a própria autora dos romances, cuja identidade nunca foi publicamente revelada, irá colaborar – via email.

A primeira temporada, com oito episódios de 50 minutos cada, irá ser baseada no primeiro livro,

A série será falada em italiano e a rodagem começará em Nápoles este ano, devendo começar a ser transmitida no outono de 2008.