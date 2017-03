Uma alternativa aos contos de fadas

Se está farto de ler livros à sua filha habitados por heroínas que são vítimas, órfãs ou salvas por um príncipe em cima de um cavalo branco, esta pode ser uma boa alternativa para si. A coleção "Anti-Princesas" chegou às livrarias esta sexta-feira e tem honras de lançamento oficial no Capitólio, em Lisboa, no Dia Internacional da Mulher, a 8 de março (às 18h30). A iniciativa partiu da empresa municipal EGEAC, que encontrou na editora Tinta-da-china o parceiro ideal para a publicação da coleção, de naturalidade argentina. Os textos são da jornalista Nadia Fink e as ilustrações de Pitu Saá - e uma das ideias é combater os estereótipos de género. Por isso, as quatro mulheres retratadas são a pintora mexicana Frida Kahlo, a escritora brasileira Clarice Lispector, a artista chilena Violeta Parra e a guerreira boliviana Juana Azurduy. Todas levaram vidas extraordinárias, romperam com os padrões da sua época e não se encaixaram nos cânones convencionais.

Em certa medida, elas são o oposto das princesas Disney, os antípodas das personagens femininas dos contos de fada. Frida Kahlo é talvez a mais conhecida das quatro. Lutou a vida toda contra a doença - a poliomielite que a pôs a coxear aos 6 anos, e o gravíssimo acidente que sofreu aos 18 anos, quando viajava num autocarro, que lhe partiu a coluna e a prostrou numa cama, meses a fio, com as costas engessadas. A verdade é que Frida transformou essa desvantagem em obra: pintou dezenas de autorretratos, com a ajuda de um cavalete e de um espelho que a mãe lhe colocou por cima da cama. Sem este acidente trágico, provavelmente Frida nunca teria pintado ou descoberto a veia artística dentro de si.

Pitu Saá

Clarice Lispector também é bastante conhecida dos portugueses. Esta enigmática escritora brasileira viveu a vida longe dos cânones. Nascida na Ucrânia, em 1920, com apenas um ano de idade embarcou com os pais – Judeus que fugiam às perseguições antissemitas - para o Brasil. Desde pequena que gostava de inventar histórias, difíceis e complexas. Ao longo da vida escreveu romances, livros infantis e crónicas para jornais para sobreviver, depois de se divorciar do diplomata com quem casou. Apesar disto, considerou-se sempre "antiescritora". Dizia que não gostava de regras, títulos ou gavetas, escrevendo em todo o lado, de guardanapos a pedaços de papel, "enquanto os filhos corriam pela casa e ela atendia o telefone e os ajudava com os deveres".

Pitu Saá

Já Violeta Parra foi uma artista chilena que viajou pelo seu país, no início do século XX, para registar e salvar do esquecimento as canções tradicionais. Nascida numa família pobre, aprendeu a tocar guitarra como autodidata, tocou e cantou na rua em troca de esmola e percorreu as zonas mais remotas do Chile, muitas vezes com os filhos pequenos, para registar e ouvir, da boca dos anciãos, as canções tradicionais em risco de desaparecer. Viveu a vida inteira do amor à música. "Graças à guitarra, pude deixar de descascar batatas", disse.

Pitu Saá

Quanto a Joana Azurduy, foi uma guerreira da Bolívia do século XVIII que pegou na espada para lutar e libertar o seu país do jugo espanhol. Expulsa do convento para o qual entrou aos 17 anos, casou pouco depois e lutou, ao lado do marido, lavrador, de pistolas e sabre em riste, contra o inimigo colonizador. Uma vez, terá mesmo ido salvar o marido da prisão - invertendo a lógica tradicional do príncipe que resgata a princesa. Conta-se até que chegou a combater com uma filha recém-nascida nos braços, e grávida - ela que foi mãe de cinco. Perdeu o marido, Manuel Padilla, no campo de batalha, e lutou na Argentina, até regressar ao seu país aquando da independência, em 1824. Uma mulher de armas.

Um livro bom para filhos e pais

Madalena Alfaia, da editora Tinta-da-China, explica que a iniciativa de lançar esta coleção em português partiu da empresa lisboeta EGEAC, no âmbito do Programa "Lisboa por Dentro". O lançamento oficial acontece a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Teatro Capitólio, e coincide com a estreia de uma curta-metragem sobre a vida de Violeta Parra, "Cantar com Sentido", e um concerto de Mallu Magalhães. Questionada sobre o simbolismo do lançamento nesta data, Madalena assume: "Portugal é um país machista. Nem devia ser preciso provar que as mulheres podem fazer o mesmo que os homens – devia ser uma evidência. Mas a prova de que esta coleção fazia falta é a reação que temos tido. Muitos pais têm feito saber a sua alegria por poderem ter acesso à coleção em Portugal", conta.

Explica que este livros "combatem estereótipos de género, numa idade em que estes ainda partem dos pais para os filhos, e não o contrário". Na verdade, esta coleção destina-se a crianças mais velhas, se as quiserem ler sozinhas. "Sempre fomos uma editora de causas, e as anti-princesas são muito bem-vindas", afiança. Acrescenta: "Um livro só pode ser bom para as crianças se também for bom para os pais". Acredita que esta coleção faz isso mesmo.

Madalena defende que "os contos de fadas têm o seu papel, mas as fadas vivem em universos muito distantes. Alimentam a imaginação, mas não têm o fator de identificação que as crianças também procuram. Parece-nos importante que as crianças percebam que não precisam de superpoderes nem de viver em palácios para encontrar o seu lugar no mundo", diz. Além disso, "estas mulheres reais, que foram extraordinárias, cheias de complexidades – era difícil inventá-las". Pelo facto de serem mulheres de carne e osso, não quer dizer que não inspirem e não façam sonhar. "Estas mulheres tiveram sonhos reais e foram atrás deles", defende Madalena. "Um sonho não tem de ser uma fantasia inalcançável". Na coleção "Anti-Princesas", pode não se "viver feliz para sempre", mas também se pode ficar com uma noção mais real do que é a vida. E perceber que as mulheres reais são capazes de atos tão heróicos como os Super-Heróis. Só não precisam de capa.