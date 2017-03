O primeiro beijo gay na Disney

A situação surge de forma bastante discreta, facilmente passando despercebida, mas trata-se do primeiro beijo gay numa animação da Disney. Foi transmitido no episódio 22 da série “Star Vs The Force of Evil”.

A cena ocorre quando a protagonista Star Butterfly – uma princesa mágica enviada de outro mundo para a Terra – encontra-se com o seu melhor amigo Marco a assistir a um concerto e, conforme a banda começa a tocar o tema “Just Friends”, todos os casais presentes beijam-se, surgindo entre eles um casal gay.

A estreia de um beijo gay na Disney ocorre após os realizadores de Vaiana terem declarado que apoiam totalmente a ideia de no futuro terem uma princesa LGBT (lésbica, gay, transgénero e queer) num dos filmes da produtora de animação.