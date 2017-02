Uma outra forma de ver cinema

Ir a um festival de cinema está para as compras como ir a um “outlet” está para entrar numa loja isolada. Com a vantagem de quando há salas a funcionar em simultâneo se poder fazer “zapping” com as pernas, saltitando de sessão em sessão. A variedade também é muito maior porque num festival como o Fantasporto temos oportunidade para apreciar cinematografias menos divulgadas: filmes russos de terror, filmes sérvios de ficção científica, lotes inteiros de fitas de espadachins e lutadores vindos directamente da Formosa, sem esquecer o cinema fantástico argentino, este ano presente em força.

Destes primeiros dias da 37ª edição do Fantasporto eis os primeiros apontamentos sobre o que por aqui passou. Um belo filme de terror americano, “The Evil Within” (Andrew Getty) sobre os demónios que pode haver do outro lado do espelho. Ficção científica interessante com filmes de pequeno orçamento, um vindo – surpresa! – da Sérvia chamado “The Rift” (Deran Zecevic) e um outro do Reino Unido, este filmado no registo de câmara portátil aos saltos, explorado por “Blairwitch Project”, “Rec” ou “As portas do Inferno”. Trata-se de “The Darkest Dawn” (Drew Casson) que nos mostra que piores que os extraterrestres invasores só os humanos a tentarem sobreviver a todo o custo.

D.R

Como referi, a produção argentina é muita e interessante. Tem muita literatura num registo fantástico onde se inspirar, com argumentos que tanto decalcam do cinema americano (crianças desaparecidas, rituais sinistros e psicopatas como “El Ataude Blanco” de Daniel de la Vega ou “O Visitante de Inverno de Sergio Esquenazi), como vão directos ao realismo mágico e ao ambiente das fazendas oitocentistas como “Los Inocentes” de Mauricio Brunetti (crime e castigo de um fazendeiro esclavagista) ou “Ressureccion” de Gonzalo Calzado (a velha luta entre o diabo e os tolos prontos a deixarem-se tentar em momentos de aflição).

Uma palavra ainda para um filme português produzido em cooperação com São Tomé e Príncipe e Angola: “A Ilha dos Cães” de Jorge António. Um “drama político”, no dizer do realizador que decorre em Angola em três épocas: a escravatura, a luta anti-colonial e a corrupção pós independência. Os espíritos da floresta estão sempre prontos a castigar quem maltrate a terra e o povo. Uma ironia que alguma “nomenklatura” talvez não aprecie por aí além, sobretudo quando se assiste a reacções delirantes da imprensa oficial angolana por o ex- candidato presidencial Manuel Vicente ser arguido em Portugal num caso de corrupção…