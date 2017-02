Óscares: Academia pede desculpa pelo erro no anúncio do melhor filme

A Academia de Hollywood já pediu desculpa pelo erro ocorrido na entrega do Óscar de melhor filme durante a cerimónia de domingo em Los Angeles e garantiu que vai tomar medidas no sentido de manter a integridade dos prémios.

"Lamentamos profundamente os erros que foram feitos durante a apresentação da categoria de melhor fiome durante a cerimónia dos Óscares", escreveram num comunicado publicado através do Twitter.

Onde acrescentaram: "Pedimos desculpas a todo o elenco e equipa de La La Land e Moonlight cuja experiência foi profundamente alterada por este erro. Saúdamos a elegância tremenda que mostraram naquelas circunstâncias. A todos os envolvidos - incluindo os nossos apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway, aos cineastas e aos nossos fãs que nos acompanham no mundo - pedimos desculpa",

Além disso, escreveram ainda que "nos últimos 83 anos, a Academia confiou à PriceWaterhouseCoopers (PwC) que lidasse com o difícil processo de contagem, incluindo a entrega correcta dos resultados. A PwC tomou total responsabilidade pelas quebras nos protocolos estabelecidos que ocorreram durante a cerimónia", e que, nesse sentido, passaram a noite de domingo e o dia de segunda-feira "a investigar as circunstâncias" que deram origem ao erro na entrega do prémio de melhor filme, e que agora vão "determinar quais as ações apropriadas a tomar".

Isto porque, conclui, a instuição "está fortemente comprometida a manter a integradidade dos Óscares e da Academia".

A 89.ª edição dos Óscares teve um final inédito. Os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway - escolhidos para apresentar o prémio de melhor filme, o último a ser entregue e considerado o mais importante de toda a cerimónia - anunciaram que o vencedor era o musical La La Land, mas quando já o elebco e equipa do filme estavam no palco foi-lhes dito que havia um erro e que o prémio era sim de Moonlight.

Instalou-se a confusão e foi mesmo um dos produtores de La La Land, Jordan Horowitz, a dizer que afinal não tinham ganho e que o Óscar era para sim para Moonlight, mostrando para as câmaras o cartão que o comprovava.

Warren Beatty explicou de imediato que, quando abriu o envelope estranhou o que lá estava escrito e hesitou em fazer o anúnciou, passando-o depois para Faye que anunciou La La Land.

Na realidade, Warren Beatty tinha na mão o envelope do Óscar de melhor actriz, que tinha sido entregue antes, a Emma Stone, de La La Land, ou seja, foi-lhe dado o envelope errado.

A PricewaterhouseCoopers, auditora responsável por receber e contar os votos nos Óscares e entregar os envelopes comos vencedores aos apresentadores já assumiu o erro e pediu desculpa pouco depois do fim da cerimónia.