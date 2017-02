“Que se lixem os sonhos. Isto é real!” (a noite em que os óscares erraram em grande)

Haverá pior sensação no mundo? É difícil imaginar que haja. É difícil imaginar como é que alguém se sente quando momentos depois de se ter recebido uma ovação monumental da sala, subido ao palco, agradecido a toda a gente que veio à memória e até incluído uma pequena referência semipolítica (nos tempos que correm, quando ouvimos um artista pedir amor e empatia, recordamos o que se passa na América), descobre que afinal… foi tudo um engano surreal.

A equipa de “La La Land” tinha todas as razões para estar confiante. Depois de um início atribulado e uma série de prémios distribuídos de forma a garantir que o filme de Chazelle não quebrava recordes, a sorte pareceu mudar de rumo. Tinham as melhores canções, sim, e as paisagens de sonho de Los Angeles entregavam-lhes a melhor fotografia, mas também tinham o melhor realizador – o mais novo da História, um momento para a História – e a seguir a melhor atriz, e as fichas que no início desta temporada se apostaram em “La La Land” pareciam vencedoras, a confirmar as expectativas altas que se geraram quando o filme obteve o número recorde de 14 nomeações (empatado com "Titanic" e "All About Eve").

Olhando em retrospetiva, ainda com pouco tempo de reflexão depois de um dos momentos mais surreais que já se testemunharam na maior cerimónia de Hollywood, é fácil reparar na expressão de espanto e na hesitação da lenda Warren Beatty, abrindo o envelope que supostamente continha o nome do vencedor da noite. Olhou uma, duas vezes, hesitou, riu-se para a parceira de palco, Faye Dunaway. Ela achou que ele estava a brincar. Nós achámos que ele estava a brincar. “La La Land.” A ovação esperada, sem grandes caras de espanto. Até aí, aliás, a cerimónia e sobretudo os discursos dos grandes vencedores deixavam um sabor demasiado ligeiro, talvez demasiado pessoal, talvez demasiado virado para si próprios e pouco virados para o mundo.

Como numa espécie de momento premonitório, não foi isso que aconteceu momentos antes de toda esta situação epicamente errada acontecer. “Moonlight”, que afinal é o melhor filme do ano, ganhava então o merecido melhor argumento adaptado (da peça “In Moonlight Black Boys Look Blue”, de Tarell Alvin McCraney). Subiam ao palco Barry Jenkins, o realizador, e McCraney, visivelmente emocionados. Aproveitavam o momento para chamar a atenção e falar de coisas que interessam. “A todas as pessoas que acham que as suas vidas não são mostradas, que não há um espelho: estamos aqui para vos apoiar, a Academia está aqui e vamos estar nos próximos quatro anos.” “Isto é para todos os rapazes e raparigas negros e castanhos que não se conformam com as normas de género e não se veem… Isto é para vocês”, completava McCraney, emocionado, falando da peça que escreveu e que lembra a cada momento a sua vida enquanto um jovem negro de Liberty City, com uma mãe toxicodependente, a descobrir a sua sexualidade numa comunidade homofóbica.

O amor, a política e os assuntos que incomodam

Depois dos #OscarsSoWhite dos últimos anos, o momento verdadeiramente digno de filme que se passou no último minuto da cerimónia – quando o produtor de “La La Land”, Jordan Hurwitz, entregou com graciosidade o prémio que achava que era seu, devido a uma troca de envelopes, à equipa incrédula de “Moonlight” – quase pareceu uma espécie de encerrar de um capítulo. Não porque “Moonlight” precisasse de quotas ou de compensações para vencer – “Moonlight” vencia, cheio de orgulho e de palmas desconcertadas, de pleno direito.

No final venceu o amor, mas também a política, os assuntos que incomodam, o filme que deixa uma sensação de inacabado e que é mais bonito por isso quando as luzes do cinema se apagam. Por um lado, parece inacabado porque sabemos que hoje em dia as coisas que ali acontecem podem muito bem continuar a ter lugar, e por isso não há a satisfação de ver “Hidden Figures”, por exemplo, que está feito para nos sentirmos bem e nos congratularmos com o progresso, com o progresso de todos nós.

Por outro, “Moonlight” parece inacabado porque é o murro no estômago mais subtil que é possível sentir. Dói vê-lo, dói ver a cena em que o pequeno Chiron, com nove anos, pergunta ao seu mentor o que é “ser paneleiro”, a cena em que a sua própria mãe faz pouco da sua postura e dos gestos que fazem com que seja gozado na escola. Dói ver Chiron adolescente, a lidar com os seus pares hostis e os desafios que se lhe apresentam, sem conseguir escolher o seu rumo, como lhe aconselhava o mentor Juan, anos antes, enquanto o ensinava a nadar: “Um dia, terás de escolher quem vais ser. Ninguém pode tomar essa decisão por ti”.

Mais velho, mais musculado, mais imponente – a dar a sensação de que se encheu por fora para esconder algo que continua a guardar dentro de si -, Chiron volta a aparecer na sua terceira fase, aos vinte e tal anos, a redescobrir uma (a única) paixão antiga e os sentimentos que voltam a florescer. E o mérito – um dos méritos – do mundo azul de “Moonlight” é que no meio de toda essa dor, da perda, da revolta que sente, tudo o que Chiron sente e nos mostra é gentil, de uma subtileza que choca.

Não há final trágico como não os há na vida, de um momento para o outro; não há explosões e sangue e cenas épicas para nos deixar de boca aberta; e só com as palavras que dizem e sobretudo que escondem, e com um elenco que inclui desde um pequeno ator que não sabia nadar a uma atriz que gravou todo o seu papel em três dias e foi nomeada por isso, “Moonlight” reúne todas as forças de que precisa para nos deixar desconfortáveis o suficiente, alertas o suficiente.

"Contra qualquer tipo de muro que nos tente separar"

Importa falar desse alerta, porque desse alerta também se fez a noite e desse alerta se fizeram os momentos mais interessantes, e aqueles de que se vai falar nos próximos dias e semanas. Provavelmente não falaremos de agradecimentos a todos os familiares e amigos que vêm à cabeça do vencedor, mas falaremos sim de homenagens e de palavras que têm a ver com todos nós, porque somos humanos.

“O nosso objetivo na política é o mesmo que na arte: encontrar a verdade”, anunciava, momentos antes do engano que deixou toda a gente em estado de choque, Warren Beatty, de envelope (errado) na mão. A declaração não era inocente, e sucedeu-se a uma lista de declarações anteriores – raramente por parte dos vencedores das maiores categorias, que preferiram manter um tom mais aligeirado – que nos lembraram o que todos sabemos: 2017 não está a ser, e assim promete continuar, um ano tranquilo, sobretudo ali, no país que é a terra das oportunidades (e no palco que tantas vezes prova isso mesmo).

“Sou contra qualquer tipo de muro que nos tente separar”, anunciava antes Gael García Bernal, ali presente para entregar o prémio de melhor filme animado a “Zootrópolis”. “Como mexicano, como migrante, como ser humano”. Um dos momentos mais arrepiantes da noite. Logo a seguir, como que embalada pelo pequeno discurso, a equipa que agradeceu pelo filme de animação falou de uma história de diversidade que nos ensina a não ter medo do outro.

Sobre essa diversidade falaram em nome de “Suicide Squad”, o improvável vencedor da noite (recebeu o óscar de melhor caracterização), quando Alessandro Bertolazzi dedicou o galardão a “todos os imigrantes”; falou a própria presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs – apresentada por Jimmy Kimmel como “uma coisa rara: uma Presidente que acredita nas artes e na ciência” – orgulhando-se de uma comunidade “mais inclusiva e diversa a cada dia que passa” e que prova que “a arte não tem uma linguagem nem pertence a uma só fé. O seu poder é transcender todas estas coisas”.

Podemos continuar por aqui fora: logo de início, falou Jimmy Kimmel, para fazer pouco de um ano de filmes em que “os negros salvam a NASA e os brancos salvam o jazz”, mas também para enviar tweets a Donald Trump e para agradecer ao presidente por salvar a imagem de Hollywood sem querer (“Lembram-se do ano passado, quando parecia que os óscares eram racistas?”).

Antes disso, os laços azul bebé encheram os peitos das celebridades na passadeira vermelha, que sem falar de política disseram tudo: aqueles eram os laços de apoio à American Civil Liberties Union (ACLU), num gesto político claríssimo, depois de a agência de gigantes United Talent Agency ter escolhido este ano cancelar a habitual festa e em vez disso doar 250 mil dólares à ACLU e ao International Rescue Comittee, organizando ainda um encontro de apoio à imigração para “expressar a preocupação crescente da comunidade criativa com o sentimento anti-imigração nos Estados Unidos”.

Um dos agenciados da United Talent Agency – ao lado de nomes como Angelina Jolie ou Harrison Ford – é Ashgar Farhadi, o autor iraniano do melhor filme estrangeiro, “The Salesman”, que recusou estar presente na cerimónia e enviou em vez disso um comunicado muito aplaudido ainda antes de ser, sequer, lido. “A minha ausência deve-se ao respeito pelas pessoas do meu povo e às dos outros seis países que são desrespeitadas pela lei desumana que proíbe a entrada de imigrantes nos Estados Unidos”, são as palavras do realizador, que deixa uma lição: “Realizadores podem captar com as suas câmaras valores humanos partilhados. Podem criar empatia, uma empatia de que precisamos hoje mais do que nunca”.

Este texto podia ser muito diferente

A palavra chave é esta: empatia. Podíamos falar-lhe de outras – seguramente tê-lo-íamos feito se tudo corresse como previsto e “La La Land” levasse o maior prémio consigo, e então este texto seria bem diferente, e trataria de categorias técnicas e da emoção de Emma Stone a agradecer e de como apesar da distribuição dos prémios principais, “Moonlight” fora algo injustiçado (para não falar das mãos a abanar de “Hell or High Water”, dos zero prémios de “Lion” e “Hidden Figures”, da única vitória para “Fences” - como se previa, o primeiro óscar de Viola Davis, que não foi política mas foi emotiva e brilhante no discurso da vitória).

Há outros momentos que merecem ser falados e lembrados – o momento hilariante em que Jimmy Kimmel surpreendeu um autocarro de turistas e eles conheceram Meryl Streep, Denzel Washington e outras lendas sem estarem preparados para isso; a recriação que o apresentador fez com Sunny Pawar, de “Lion”, de uma icónica cena de “Rei Leão”; ou ainda a bonita homenagem de Sara Bareilles, com uma canção de Joni Mitchell, aos nomes de Hollywood que partiram no ano que passou.

Sem tirar o mérito a nenhum destes momentos, a vitória inesperada, emocionante, de última hora de “Moonlight” traça a história destes óscares. Sem ela, este texto teria sido diferente. Com ela, a palavra “empatia” voltou – com ela voltou a felicidade ainda mais pura dos premiados, que levaram a importante mensagem que traziam consigo ao palco principal. “Nem nos meus sonhos via isto a acontecer”, dizia à pressa Barry Jenkins, a receber o prémio das mãos dos colegas de “La La Land”, contra o protocolo. “Mas que se lixem os sonhos. Isto é real!”