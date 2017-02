Óscares: e o grande ausente da noite (até agora) é Trump

Ao contrário do que podia ser esperado, as entradas para os óscares não estão a ter discursos politizados. Ainda não se falou em Trump - os atores têm focado os discursos nos filmes e nos personagens que representaram.

Apenas os atores de Moonlight falaram na questão do racismo, mas sempre com a tónica apontada à diversidade nas nomeações e não às políticas do atual presidente norte-americano.

Sabe-se que a Academia pauta por ser mais liberal e, por isso, esperam-se grandes discursos contra a realidade que se vive nos Estados Unidos - mas se tal acontecer será durante a cerimónia, porque não aconteceu na passadeira vermelha. É importante lembrar que isso é o que tem acontecido até agora nas cerimónias de prémios para o cinema e televisão.

Resta esperar pelos discursos da noite e perceber se ainda se vai falar no Presidente Republicano. Donald Trump, ao contrário do que é seu apanágio, também ainda não fez nenhum comentário no Twitter acerca da cerimónia.