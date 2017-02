Os óscares, esse acontecimento visto em 225 países “que agora odeiam” os EUA

Bem-vindos aos Grammys! Não, afinal são mesmo os Óscares. Ao contrário que manda a tradição, a cerimónia que premeia os melhores filmes do ano não começou com uma série de piadas do anfitrião - este ano, Jimmy Kimmel.

Foi, pelo contrário, um músico a pisar primeiro o palco. Justin Timberlake cantou "Can't Stop The Feeling", canção nomeada para um Óscar, precisamente, a abrir a cerimónia, e só depois atirou - literalmente - o microfone para Jimmy Kimmel, que... não se mexeu para agarrá-lo: "Ainda agora começou e já estraguei os Óscares".

Tal como era esperado, Kimmel - comediante que apresenta um talk show com o próprio nome - não demorou muito a entrar em território "inimigo": a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA. Ainda não estava a falar há 30 segundos quando disse que os Óscares, esta noite, estavam a ser vistos em 225 países "que agora odeiam" os EUA.

Porquê? "O nosso país agora está dividido e pediram-me que disse alguma coisa que nos unisse", explicou, antes de tentar fazer as pazes com Matt Damon, ator com o qual tem uma briga (falsa) há anos no seu talk show.

Depois, atirou a primeira farpa da noite: "Quero agradecer ao presidente Trump. Lembram-se do ano passado, quando parecia que os Óscares eram racistas?" Recorde-se que, em 2016 (no que agora parece um passado muito longínquo...), as redes sociais deram grande relevo à hashtag #OscarsSoWhite, por alegado racismo nas nomeações e prémios da Academia.

Prosseguindo a mesma temática, Kimmel disse estar feliz por ver Isabelle Huppert, agradecendo "à segurança nacional por a terem deixado entrar no país".

Mas foi quando se dirigiu a Meryl Streep que o anfitrião arrancou a maior ovação da sala. É que, recentemente, nos Globos de Ouro, a atriz de 67 anos fez um discurso a criticar Donald Trump - sem o nomear diretamente - e o novo presidente norte-americano respondeu no Twitter, qualificando Streep como "sobrevalorizada".

Kimmel nomeou então, num momento magnífico, uma série de filmes premiados em que Meryl Streep - nomeada pela 20ª vez - participou e pediu à sala para aplaudir esta atriz "sobrevalorizada", disse, o que protagonizou um grande alarido.

E, a terminar, o anfitrião ainda entrou com mais uma piada a matar: "Esse vestido é um Ivanka?", questionou ironicamente, referindo-se à marca de roupa da filha de Donald Trump.

Como se isto tudo ainda não fosse suficiente, após o primeiro prémio da noite, quando voltou a entrar em palco, Kimmel voltou à carga: pediu aos jornalistas da CNN e do LA Times - "de qualquer Times" - para abandonarem a sala, referindo-se aos jornalistas daquelas organizações que foram recentemente impedidos de entrar na Casa Branca. "Não gostamos de notícias falsas ("fake news", expressão utilizada por Trump), mas gostamos de bronzeados falsos", concluiu habilmente. Em cheio.