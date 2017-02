O vídeo (e algumas explicações) para o erro histórico dos óscares

O realizador de "La La Land", Damien Chazelle, ouviu o nome do seu musical, depois chamou a equipa e subiram ao palco em conjunto. Em êxtase, um a um, iam agradecendo enquanto falavam no poder do amor e como esse pode vencer e transformar tudo. Quando mais gente começa a subir a palco, há um burburinho de fundo que se torna mais alto: “não é uma piada”, o óscar de melhor filme afinal era para "Moonlight".

Invertem-se os papéis, repete-se a estratégia. Mas já eram poucos os que ouviam os agradecimentos do agora galardoado Barry Jenkins, que recebeu o prémio das mãos do realizador de "La La Land".

Warren Beatty foi ao microfone explicar que não tinha tentado ser engraçado, apenas se enganou. Jimmy Kimmel disse que ambos mereciam o óscar e brincou com a situação. Warren Beatty pediu desculpa e explicou que, afinal, abriu o envelope de melhor atriz: "Abri o envelope e li Emma Stone".

A má leitura deu origem a um dos piores erros com que a Academia podia ter sonhado. Já a equipa de "Moonlight" referiu o mesmo, não como sendo um pesadelo mas um sonho mágico.

Se a tentativa da Academia era, à semelhança do que aconteceu com "O caso Spotlight" e "The Revenent", dividir os dois melhores filmes pelas duas mais importantes categorias, ninguém se vai lembrar disso. Mas sim apenas da noite em que o nome errado foi dito na pior altura possível. Mais descansado estará o apresentador Jimmy Kimmel, que tinha começado a cerimónia - depois de não ter alcançado o microfone - por dizer que já a tinha estragado. Afinal o pior erro não foi o seu.