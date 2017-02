Extraordinariamente triste

CRÉDITOS: CONTA NO FACEBOOK DE “MANCHESTER BY THE SEA”

Esta não é a primeira vez que somos apresentados a Casey Affleck, embora, pelos títulos das revistas e as perguntas a que Affleck responde, possa parecer que sim. O ator, sério candidato ao óscar pelo papel irrepreensível que desempenha em “Manchester by the Sea”, já nos foi apresentado uma e outra vez, primeiro praticamente adolescente e dentro do triângulo Affleck-Affleck-Damon, depois no filme de 2007 “O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford”, responsável pelo seu lançamento como uma promessa do cinema atual.

Affleck tem noção da fama que foi ganhando ao longo dos anos em que surgiu sempre como a quase-promessa, a quase-revelação, o ator que estava sempre quase a tornar-se uma superestrela e a tomar de assalto as cerimónias de prémios. O ator, batizado pelo “The New York Times” como “o eterno subestimado”, é o primeiro a confessar à “Variety”: “Sinto que sempre que faço um filme as pessoas pensam ‘bem, isto é bom, mas provavelmente é o melhor que consegue fazer’”.

Se Lee Chandler, que nos é inicialmente apresentado como o introvertido porteiro/canalizador/faz-tudo de um prédio em Boston, representa o melhor que Casey Affleck consegue fazer, provavelmente isso é suficiente – talvez seja suficiente para lhe entregar o desejado óscar, para o qual está nomeado este ano, como esteve nomeado no seu sucesso de 2007, e no qual parece encarnar finalmente um novo papel: o do favorito.

O segredo da interpretação de Affleck, tantas vezes subestimado como o outro Affleck, poderá estar precisamente na calma e lentidão com que a sua personagem se desenrola e revela, envolvendo o espetador na história à medida que vai ficando mais curioso: afinal, o que é que Lee Chandler fez? O que é que aquele homem calado e antipático poderá ter feito, o que é que lhe terá acontecido, para se ter isolado e desistido da vida que tinha na cidade piscatória de Manchester, no estado do Massachussets, onde continua a residir a sua família próxima?

O realizador que planeia cada hesitação

Quando conhecemos Lee, o ajudante contrariado que vai tapando buracos a troco de um salário magro e de um quarto pouco acolhedor, é difícil descortinar o que se passa com ele. Vamos demorar bastantes minutos de filme, vários flashbacks, conversas com o irmão e, finalmente, vamos precisar de testemunhar a morte prematura deste, ponto de partida do filme, para percebermos a forma como a história se desenrolou no passado e, sobretudo, como é que o Lee extrovertido e sociável que vemos nos flashbacks se transformou neste homem silencioso e acabrunhado.

Parte dessa viagem é feita ao lado do sobrinho, Patrick, interpretado pelo jovem Lucas Hedges, que merece por esta interpretação a sua primeira nomeação da Academia como ator secundário. É o próprio que fala ao “The New York Times” sobre os métodos específicos e meticulosos do colega: “Ele passava literalmente 45 minutos a falar com Kenny [o realizador, Kenneth Lonegard] sobre porque é que estava a andar na sala em determinado momento e porque é que não estava antes na cozinha”.

O estilo de Affleck, que defende as repetições infindáveis como forma de aprofundar as interpretações – lição que diz ter retirado de filmes “piores” em que participou no passado – parece condizer com o de Lonegard, que Michelle Williams, também nomeada na categoria de melhor atriz secundária, assegura estar preocupado com cada hesitação e cada palavra no guião. “Todos estes ‘oh’ e ‘ah’ são específicos e ele pô-los lá por uma razão específica, e ele consegue dizer-te o que é que está por trás de cada um”. Em “Manchester by the Sea”, o homem que Williams garante ter “uma visão raio-X para as pessoas e as situações” conduz a narrativa sem adornos, da forma crua que um filme sobre luto e culpa exige, sem lugar a certezas definitivas ou a uma resolução que nos deixe confortáveis nas cadeiras da sala de cinema, quando as luzes se apagam.

“Estou muito feliz com o filme, mas se tivéssemos esta conversa em 1976 em vez de 2016, não seria estranho que as pessoas tratassem o público com respeito e tivessem personagens que não são boas nem más, nem nada no meio disso. Não é inédito, se recuarmos alguns anos. É triste que haja tão pouca fé no público”, defende Kenneth, em entrevista ao “The Independent”, sobre o filme – o terceiro que realiza em 16 anos – que lhe traz também a nomeação de melhor realizador e melhor guião original, também da sua responsabilidade.

Uma carreira ofuscada pelo sucesso dos outros

A história podia ter sido completamente diferente – a ideia original para este drama adulto numa vila piscatória partiu de Matt Damon e do amigo John Krasinski, com intenções de colocar Damon a cargo do papel de Lee Chandler e acumular ainda a cadeira de realizador. No entanto, quando a sua agenda colidiu com as gravações do seu filme “The Martian”, Damon optou por sugerir Affleck para o papel, sabendo que ele iria “arrasar”.

Curiosamente, Damon é precisamente um dos elementos que sempre pareceram ofuscar – pelo menos até agora – a carreira de Affleck, sendo amigo do Affleck mais velho e parceiro de sucesso deste em Hollywood. Ao “The New York Times”, Casey Affleck, que insiste não ter “qualquer desejo de ser famoso”, confessa: “Acontece que a pessoa com quem casei [a atriz Summer Phoenix, de quem entretanto se separou e que é mãe dos seus dois filhos] era uma atriz supertalentosa. E o irmão dela, Joaquin, era incrivelmente talentoso. E o meu irmão é o Ben. Cresci a um quarteirão do Matt. É um círculo próximo de pessoas que tiveram sucesso”.

É também Damon que revela as horas de conversa ao telefone com o amigo Casey, o tempo que agoniza ao ter de tomar uma decisão sobre o próximo papel, os papéis que acaba por aceitar para pagar as contas – e talvez daí, também, os papéis de menor destaque ou valor que continuam a relegá-lo para segundo plano, logo atrás do irmão, e a merecer títulos como o que fazia em 2004 a revista “Boston” para um perfil seu: “O outro Affleck”.

Há quem garanta que um episódio pode custar-lhe o óscar, um episódio que Casey não menciona frequentemente, como não o fazem todos os perfis que o começaram a retratar desde que começou este regresso anunciado. Em 2010, durante o seu projeto “I am stil Here”, com o então cunhado Joaquin Phoenix, o Affleck mais novo foi acusado por duas mulheres que faziam parte da produção do filme de assédio sexual, tendo as partes envolvidas chegado a acordo antes que as acusações chegassem a tribunal. Como habitualmente, parco em palavras, Affleck diz agora que tudo não passou de uma “situação infeliz”, preferindo não se alongar sobre o assunto.

A caminho da estatueta dourada

Desta vez, no entanto, o homem que não gosta dos holofotes nem de publicidade fez o que tinha de fazer para ganhar o seu óscar – depois do brilhante papel desempenhado em “Manchester by the Sea”, Affleck recorreu todo o circuito de talk-shows, de Jimmy Kimmel (que fala do “filme mais natural e realista” que já viu) a Stephen Colbert, tantas vezes acompanhado por Michelle Williams, sua mulher neste filme.

Para falar de Michelle – a sua parceira naquela cena de cortar a respiração em que os dois se confrontam sobre os demónios do passado, num quase-diálogo que parece tão verdadeiro que é quase embaraçoso olhá-los e invadir assim as suas vidas fictícias – é preciso lembrar que estamos perante mais uma promessa eterna dos prémios de Hollywood. Com papéis brilhantes em “Blue Valentine” ou “O Segredo de Brokeback Mountain”, que lhe valeram nomeações da Academia, Williams construiu uma reputação cuidada em Hollywood, que vem reforçar com mais uma nomeação pelo papel como atriz secundária em “Manchester by the Sea” (o que já tinha acontecido nos Globos de Ouro).

“Passei muito tempo lá [em Manchester, Massachussets], mais a investigar do que a filmar. Simplesmente apanhava um comboio e ia passar uns dias lá e falar com as pessoas (…) Acabei por ir a casa de alguém e fazer-me de convidada para tomar café de manhã, porque alguém me disse, ‘Oh, tenho esta amiga, tens de falar com ela. Ela é exatamente desta zona, tem quatro filhos”, conta à revista “W” sobre a preparação para “Manchester by the Sea”. Merecidamente, no discurso em que aceitou o Globo de Ouro de melhor ator num filme dramático, Affleck declarou: “Gostava que a Michelle pudesse estar neste palco comigo. Ela é perfeita”.

Se a preparação foi exigente, mais duro foi o papel que desempenhou: a marca que “Manchester” deixou em Williams foi tão forte que a atriz admite agora só querer ver “comédias românticas antigas, musicais, a partir de agora”. “Não quero estar triste”. O colega Casey, que confirmou estar “um bocadinho aliviado” quando as gravações terminaram, poderá estar mais descansado: mais do que nunca na sua carreira parece encaminhado para o óscar, mesmo com companhias de peso como Denzel Washington (“Fences”) ou Ryan Gosling (que venceu o Globo de Ouro por “La La Land”) na sua categoria. Se, afinal, este não for o seu ano, isso não o deverá surpreender. “Bato às portas, pontapeio, e as pessoas dizem-me: ‘Agora, um milhão de portas vai abrir-se para ti’. E não se abrem. Tenho 41 anos, e são muitos anos a bater e a pontapear.”