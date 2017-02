Filme sul-coreano abre Fantasporto

“The Age of Shadows”, do realizador sul-coreano Jee-Woon Kim, é projetado esta noite, às 21h no cine-teatro Rivoli, no Porto, na abertura da 37ª edição do Fantasporto.

O realizador é já um conhecido dos cinéfilos, uma vez que a sua obra “A Tale of two Sisters” venceu a edição de 2004. O filme aborda a resistência coreana ao expansionismo japonês, o que tem alguma ironia nos tempos que correm, pois neste momento Japão e Coreia fazem causa (quase) comum contra a cobiça territorial de Pequim no Mar do Sul da China.

De resto, neste Fantasporto e na linha das anteriores edições, haverá uma série de filmes abordando a atualidade política. É o caso de Uma produção húngara chamada “Citizen”, que conta odisseia de um africano a quem é recusada a nacionalidade ainda que tenha todos os requisitos para a obter. E de “Sins of Flesh”, que mistura uma história de adultério com o ambiente político no Egito após a repressão da Primavera Árabe.

E além disto, claro, uma legião de fitas sobre zombies, fantasmas e outros mostrengos sem os quais o Fantasporto não seria o que é. De tudo isto vos falarei em futuras crónicas que aqui irei publicando no decurso do festival.