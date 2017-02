Cenários bélicos do Ruanda e da Síria migram para o Teatro Campo Alegre

Será possível transpor artisticamente todo o sofrimento, a angústia e o medo de um cenário de guerra? Este é o desafiante mote para o foco “Deslocações”, com refúgio privilegiado, a partir deste sábado, no Teatro Campo Alegre, no Porto. Durante uma semana, vai dar palco e colocar em debate cicatrizes históricas como o genocídio do Ruanda, em 1994, ou a mais recente crise migratória espoletada pela guerra civil na Síria. Duas sessões de cinema, outros tantos espetáculos performativos, um concerto e um debate moderado pelo diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, são os principais atrativos.

A programação abre este sábado, pelas 18h30, com a exibição do filme “O Quadro Negro”, da realizadora iraniana Samira Makhmalbaf. Uma espécie de conto, cru e cruel, acompanha o périplo de professores ao longo da fronteira montanhosa entre o Irão e o Iraque, após um bombardeamento no Curdistão Iraniano. Consigo levam quadros negros, com o objetivo de ensinar crianças em tempos de guerra. O filme foi selecionado, em 2000, para Cannes, o que tornou Makhmalbaf, então com 20 anos, a mais jovem cineasta a integrar o festival.

Também o filme “Água Prateada”, um autorretrato da Síria a partir do olhar de Ossama Mohammed e Wiam Simav Bedirxan, será exibido no dia 4 de março, pelas 18h30.

Mas o verdadeiro foco destas “Deslocações” vai incidir sobre o trabalho de dois artistas performativos, Dorothée Munyaneza, do Ruanda, e Mithkal Alzghair, da Síria. Ambos transportam para o palco histórias de violência, totalitarismo, genocídio, êxodo, bem como as próprias condições para artistas refugiados.

A ruandesa Munyaneza recua até 1994 e testemunha o extermínio de 800 mil pessoas em apenas 100 dias. Através do cruzamento entre o teatro, a dança e a música, apresenta ao público a sua visão de um massacre perpetrado por extremistas hútu. Na altura dos acontecimentos, Dorothée tinha somente 12 anos e, juntamente com a família, foi obrigada a abandonar o país, mergulhado numa convulsão social, rumo a Inglaterra.

Todas estas vivências, interpretadas e contadas na primeira pessoa, estão na origem do espetáculo “Samedi Détente”, em estreia nacional no dia 3 de março, pelas 21h30, no Teatro Campo Alegre.

No dia seguinte, 4 de março, pela mesma hora, o coreógrafo e bailarino sírio Mithkal Alzghair sobe ao palco, com botas militares que pautam o ritmo de uma marcha de guerra, e envolve-se numa dança de libertação e fuga. No olhar, a incerteza, o desespero e o medo sempre bem esbatidos. “Displacement”, igualmente apresentado pela primeira vez em Portugal, trata-se de um espetáculo baseado na reconstrução da identidade de alguém que abandona um país em ruínas. A tradição folclórica síria mistura-se com imagens de um contexto bélico, a partir do ponto de vista de um artista exilado em França.

A anteceder o espetáculo, entre as 15h e as 17h, terá lugar um debate intitulado “Registo e Refúgio”, moderado pelo jornalista e diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, e com a participação dos artistas Dorothée Munyaneza e Mithkal Alzghair. A esta conversa junta-se a professora do Conselho Português para os Refugiados Isabel Galvão e a poetisa de origem romena Golgona Anghel, a residir no nosso país há vários anos e autora de três volumes de poesia em língua portuguesa, dos quais “Como Uma Flor de Plástico na Montra de um Talho” (2013) é o mais recente.

Às 23h, a encerrar a programação do foco “Deslocações”, realiza-se no café-teatro do Campo Alegre um concerto a cargo de Dorothée Munyaneza. A artista do Ruanda lançou em 2010 o seu primeiro álbum a solo, no qual faz convergir o afro-folk, a poesia e música experimental, aliadas ao canto militar americano.

Está assim apresentado o essencial de uma programação, composta ainda por outras atividades paralelas, como workshops, e que pode ser consultada aqui.