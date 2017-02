Feira do Livro de Lisboa já tem datas

A 87.ª Feira do Livro de Lisboa, que se realiza no Parque Eduardo VII, decorre este ano entre os dias 1 e 18 de junho, com algumas novidades, revelou esta quinta-feira a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

As inscrições para os participantes terminaram no dia 17 de fevereiro, enquanto os equipamentos de restauração têm até sexta-feira para se inscrever.

Contactada pela Lusa, a APEL diz não poder ainda divulgar as novidades previstas para este ano, nem o número de participantes inscritos. No ano passado, a Feira do Livro de Lisboa contou com 10 novos participantes, entre os 123 inscritos, e "um número recorde de 277 pavilhões", segundo o seu diretor técnico.

Entre as novidades de 2016, destacaram-se a criação de uma aplicação móvel gratuita "Feira do Livro de Lisboa", disponível para Android e iOS, a possibilidade de acompanhar as novidades através das redes sociais e o regresso de um pavilhão Brasil, seis anos depois da última participação daquele país no certame.