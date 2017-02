O homem dos números

Aos 84 anos, Edward O. Thorp mantém a mesma lucidez, o exato poder de cálculo e a atenção minuciosa aos detalhes que lhe granjearam fama mundial na sua carreira de professor de Matemática transformado em jogador imbatível em Las Vegas e, mais tarde, em gestor de fundos de investimento em Wall Street. Com o mesma mestria e arte com que conseguiu estabelecer um método de contagem de cartas que desferiu rudes golpes aos casinos (que o baniram definitivamente das suas salas), Thorp tornou-se uma lenda nos mercados bolsistas e o próprio garante que foi a primeira pessoa a alertar para o esquema de fraude em pirâmide ('ponzi') do americano Bernard Madoff, encarcerado desde 2008. Ainda em 1991... Ninguém o ouviu, escreve agora no seu livro de memórias, “A Man for All Markets”, cheio de pormenores (não fosse a sua memória prodigiosa) e numa viagem por longas e produtivas décadas de vida.

Nascido em Chicago nos anos tortuosos que se seguiram à Grande Depressão, Thorp foi sempre um miúdo precoce e genial. Aos seis anos, conta, desbobinava a lista de reis e rainhas ingleses, incluindo as datas dos seus reinados. Não muito tempo depois construiu o seu próprio laboratório de química doméstico, onde se aperfeiçoou na atividade de fabricar explosivos caseiros. Numa das suas experiências com químicos, tornou vermelha a água de uma piscina pública. Seguiu para Universidade da Califórnia, em Berkeley, depois de ter sido obtido “excelente” no exame de Física: não foi aluno da disciplina, mas preparou-se e foi um autodidata da disciplina. Na mesma instituição, doutorou-se em Matemática e abraçou a carreira académica.

Foi numa viagem a dois, com a sua jovem esposa, que Thorp, aos 26 anos, entrou num casino. O casal escolheu Las Vegas porque os quartos eram baratos, assim como a comida, e estava longe de imaginar o ponto de viragem em que se transformaria para a carreira e vida do matemático, que logo ali tratou de testar uma forma de a virar a sorte do Blackjack (também conhecido por 'vinte-e-um') a favor dos jogadores. Através da lógica matemática, conseguiu perceber quais os procedimentos fundamentais para retirar a vantagem aos casinos. E depois percebe que as probabilidades de vitória a favor do jogador mudavam à medida que o jogo progredia e que determinadas combinações se tornavam mais ou menos prováveis à medida que os baralhos de cartas iam ficando mais magros. Um jogador que baixasse as apostas quando a vantagem estava do lado do casino e que as aumentasse quando a vantagem passasse para o seu lado conseguiria levar mais dinheiro para casa.

A notícia de que um matemático conseguia bater os casinos chamou a atenção de muitos jogadores (uns mais endinheirados do que outros) e dois multimilionários nova-iorquinos ofereceram-se para financiar os testes de Thorp. Foi o início de uma promissora carreira de jogador e de escritor. Em 1962, Edward Thorp lançou o livro “Beat the Dealer”, onde ensinava a contar cartas. Escusado será dizer que se tornou num sucesso de vendas e uma das maiores dores de cabeça dos casinos que, rapidamente, trataram de barrar a entrada de Thorp — que, aliás, alega ter sido vítima de uma tentativa de homicídio perpetuada pelo proprietário de uma destas casas de jogo, através da sabotagem dos travões do seu carro. O acidente aconteceu em plena autoestrada com Thorp a sair ileso.

Poucos anos depois, em 1966, Thorp acabou a trabalhar no prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT), em parceria com aquele que é hoje conhecido como o “pai da ciência da informação”, Claude Shannon, na criação de um computador portátil (muitos anos antes da Microsoft, a Apple ou a IBM lançarem os seus modelos de computadores pessoais e, mais tarde, portáteis). O dispositivo analógico não era maior do que um pacote de cigarros e foi concebido por Thorp, que o usava no tornozelo, debaixo das calças, para o ajudar a ganhar na roleta russa. De acordo com o artigo assinado pelos dois investigadores, os testes demonstraram que, através da sua utilização, aumentava em 44% as probabilidades de obter ganhos.

Depois de perceber como ganhar muito dinheiro nos casinos, qual o passo seguinte e inevitável para Thorp? Wall Street, naturalmente, onde era possível ganhar muito mais dinheiro. Em 1969, fundou o fundo de investimento Princeton Newport Partners e que é, atualmente, reconhecida como o primeiro fundo 'quant', a empregar analistas quantitativos e a usar algoritmos (num modelo muito parecido ao que hoje existe nos mercados bolsistas mais sofisticados do mundo). Em 18 anos, transformou 1,4 milhões de dólares em 273 milhões.

Mais uma vez, a utilidade prática dos seus conhecimentos matemáticos, assim como a simplificação de lógicas de preço (como comprar uma 'commodity' num mercado onde custava 100 dólares e vendê-la noutra praça o mesmo ativo estava a ser vendido a 110 dólares) e a utilização de computadores foram fulcrais para o sucesso do seu fundo — que terminaria de forma abrupta no final dos anos 80, contudo, quando Thorp se recusou acusar o investidor Michael Milken, acusado de extorsão, fraude e de utilizar informação privilegiada. O então procurador Rudy Giuliani (que mais tarde se tornaria 'mayor' de Nova Iorque) decidiu processar os investidores de Wall Street, por manipulação e fraude fiscal, que se recusaram entregar Milken. Apesar da maioria das acusações terem sido mais tarde recuperadas, o fundo Princeton Newport Partners não resistiu.

Edward O. Thorp não deixou, no entanto, de continuar a mexer com números, em fazer apostas e em servir de consultor a outros investidores — foi precisamente por um deles que conheceu a fama de Madoff, cuja fraude reclama ter descoberto praticamente 20 anos depois de o escandâlo de corrupção ter rebentado.

O seu método e técnicas fizeram a escola de muitos dos grandes nomes da Finança de hoje, como o multibilionário e investidor Warren Buffett, que é parceiro de 'bridge' de Thorp; ou de Bill Gross, o fundador da Pimco, uma das maiores gestoras de ativos do mundo (sobretudo obrigações), que refere ter aprendido muito com o segundo livro de Thorp, lançado em 1967, “Beat the Market”.

Aos 84 anos, Thorp mantém uma aparência invejável e parece muito mais novo do que a idade que tem no seu bilhete de identidade. Mantém-se imparável e pretende tornar-se imortal. O “Financial Times” entrevistou-o recentemente, a propósito do lançamento do seu novo livro, e Thorp contou que, quando morrer, pretende preservar o seu corpo através do método da criogenia para, mais tarde, ressuscitar, caso a fórmula da imortalidade seja descoberta. “Sinto que tenho mais a contribuir e que tenho mais coisas para fazer e aproveitar do que aquilo que o tempo de uma vida permite”, afirmou.