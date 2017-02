Curta portuguesa “Cidade Pequena” vence Urso de Ouro em Berlim

A curta-metragem “Cidade Pequena”, de Diogo Costa Amarante, foi distinguida este sábado com o prémio Urso de Ouro na 67.ª edição do Festival de Cinema de Berlim.

“Cidade Pequena” acompanha Frederico, um rapaz de seis anos (Frederico Costa Amarante Barreto, sobrinho do realizador) que, quando aprende na escola que quando o coração pára de bater as pessoas morrem, não consegue dormir. “Quando Frederico, de seis anos, descobre na escola que as pessoas morrem quando os seus corações param de bater, não consegue dormir nessa noite. No dia seguinte, a sua mãe [Maria Costa Amarante] vai à escola e questiona a professora: 'Será que se deve contar sempre a verdade às crianças?'”, lê-se na sinopse disponível na página do festival de Berlim.

O júri, composto pelo artista alemão Christian Jankowski, pela curadora norte-americana Kimberly Drew e pelo programador chileno Carlos Núñez sublinhou os enquadramentos da curta-metragem, que “lembram a atenção ao detalhe presente nos quadros do Renascimento italiano”.

É a terceira vez que um filme português vence o grande prémio para curtas-metragens do Festival de Berlim, depois de “Balada de um Batráquio”, de Leonor Teles, ter vencido o Urso de Ouro em 2016. Em 2012, João Salaviza foi distinguido com o mesmo prémio pela curta-metragem “Rafa”.

No discurso de aceitação do prémio, Diogo Costa Amarante agradeceu à família e à equipa de curtas-metragens da Berlinale, que descreveu como “a mais acolhedora” que existe. “Rosas Brancas”, a anterior curta do realizador nascido no Porto, em 1982, e que é licenciado em Direito, já estivera em concurso em Berlim, em 2014, cinco anos depois de ter participado na Berlinale Talents.