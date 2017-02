A dor de John

Lembro-me (como esquecer?) da primeira vez que vi “O Homem Elefante”; porque a seguir a essa primeira vez, às três e meia da tarde, se seguiram uma segunda às seis e meia e uma terceira às nove e meia da noite: eis o efeito que a obra de David Lynch deixou no então jovem entusiasta de um cinema que – virtude da idade e de um irritante snobismo – deixava de fora outra coisa que não fosse o chamado “cinema de autor”.

A correção ter-se-á feito (assim o espero) com o passar do (muito) tempo que decorreu desde essas sessões contínuas; e elas foram-no nesse caso concreto muito graças à mestria de Lynch, mas não menos por causa do virtuosismo de John: o Merrick que foi personagem e o Hurt que a vestiu e lhe deu cara por causa da voz, do gesto rígido, da afabilidade que nos tornou grotescos perante um coração maior.

Não dirá tudo mas muito dirá de um ator o facto de o venerarmos mesmo quando não lhe vemos o rosto; desta feita por causa da notável maquilhagem, de outra feita quando deu voz a personagens de animação. E que voz, e que dicção, e que pronúncia notável da língua de Shakespeare (que soube dizer em palco como poucos) nos deixou John Vincent Hurt, que ao mundo se deu aos 22 de janeiro de 1940 em Chesterfield no Reino Unido, o mesmo Reino que o fez Sir e que dele se despediu aos 25 de janeiro de 2017. Entre uma e outra datas, todos os dias pertenceram à sua dedicação ao palco, à tela, à televisão, contabilizando cerca de 200 participações nos diversos meios a que emprestou talento sem fim ao longo de seis décadas.

Nelas foi o “hospedeiro” de “Alien”, Timothy Evans na primeira versão televisiva de “10 Rillington Place”, Calígula na extraordinária e esquecida série “Eu, Cláudio”, O Bobo de “O Rei Lear” (telefilme de 1983 onde contracenou com Lawrence Olivier), Lawrence Fassett no também esquecido e notável “Fim de Semana em Osterman”, de Sam Peckinpah, Winston Smith de “1984”, “The Storyteller” na série de TV com o mesmo nome, o Ollivander da saga Harry Potter, Ben Devereaux de “A Chave” ou o Control de “A Toupeira”.

Os exemplos acima (entre muitos outros) bastariam para dar conta de quão prolífica foi a carreira de John Hurt, filho de uma engenheira que era atriz nas horas vagas e de um matemático que haveria de se tornar vigário. A representação começou na escola e foi evoluindo de forma natural, tendo crescido em aprendizagem e caráter, fazendo uso de uma voz única, com um timbre inconfundível que lhe valeu uma série de interpretações narrativas (de que o audiolivro “Alladin” será um dos expoentes) e notáveis interpretações em documentários e na versão animada de “O Senhor dos Anéis” (1978).

d.r.

O legado de John Hurt é, assim, extenso e notável. A derradeira prova (sem que dela houvesse necessidade) dá pelo nome de “The Pity Of War: The Loves And Lives of War Poets”. O telefilme estreado em novembro do ano passado na cadeia britânica ITV, narra a história de 3 poetas que serviram na Primeira Guerra Mundial: Siegried Sassoon, Wilfred Owen e Robert Graves.

O primeiro destes notáveis homens de letras é interpretado por John Hurt e, uma vez mais, a poderosa melancolia da sua voz é absolutamente arrebatadora, deixando-nos como que hipnotizados num enlevo perante alguém que, como dizia Alexandre Koyré, é um homem que caminha para a morte.

Esta chegou em janeiro, deixando para trás a memória de um amigo dos seus amigos, companheiros de tertúlia e dignos herdeiros de uma longa tradição copofónica entre atores ingleses e norte-americanos. John Hurt gostava de malte. Muito. Mas não foi o álcool que o matou – antes um insidioso, perverso e letal cancro no pâncreas. Terá sofrido. Muito. Mas trabalhou até ao fim, e bem como desde o início. Ergamos, por isso, sem água nem gelo, a bebida que nos serviu desde a sua estreia em 1962. E pensemos no mundo, no seu e no nosso, como uma imensa gargalhada.