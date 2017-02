Quatro exposições a não perder na Galeria Municipal do Porto em 2017

Pensar de forma aberta a atualidade através da arte é o propósito da Galeria Municipal do Porto para 2017. A programação para este ano contempla quatro exposições com discursos contemporâneos e propõe analisar os diálogos interartísticos, a forma como olhamos e nos relacionamos com o outro, bem como a relação da humanidade com os elementos naturais e o ecossistema.

Tratam-se de projetos que colocam em foco os artistas da cidade e pretendem esbater fronteiras, “levando-os para além do Porto”, define Rui Moreira. A primeira exposição a chegar, em março, tem por base o espólio da coleção Fundação EDP, e a partir de novembro recebe, pela primeira vez, parte da coleção de António Cachola.

“Queremos uma cultura em que não sejamos apenas espectadores. Queremos ser atores e participar”, afirmou esta quinta-feira o presidente da Câmara Municipal do Porto durante a apresentação da programação cultural. “Vem reforçar a missão que definimos para a galeria. Um projeto vocacionado para a divulgação de discursos contemporâneos, no domínio da arte nacional e internacional, e sempre com acesso livre”, reforçou o autarca. Mas o que há, então, para ver ao longo deste ano?

A primeira exposição intitula-se “Quote/Unquote” e inaugura a 11 de março. A mostra, com a curadoria de Gabriela Vaz-Pinheiro, vai apresentar uma seleção de obras da coleção de arte da Fundação EDP – desde os anos 60 até à atualidade – e terá como como tema central a questão da apropriação na criação artística. “A partir da apropriação, da circulação das ideias e do diálogo entre as obras construímos um conjunto que se divide por três núcleos. (…) [O objetivo] é pôr artistas em diálogo aqui dentro”, explica a curadora. O público poderá ver nesta exposição, patente até 14 de maio, obras de Ana Hatherly, Ângelo de Sousa, António Palolo, Diogo Evangelista, entre muitos outros.

A 2 junho chegam ao Porto os “invasores” e ficam até 13 de agosto, com a exposição “Them or Us”, um projeto de ficção científica, social e política, com obras das mais diversas áreas, tanto de artistas nacionais como internacionais. Num mundo contemporâneo em que se erguem novamente muros e o medo em relação ao outro parece proliferar, este projeto tenta medir, usando a arte como barómetro, a tolerância de cada um perante identidades exteriores. “Pode ser um invasor territorial – como um refugiado, um terrorista ou mesmo um turista –, alguém que passa uma fronteira. Mas também pode ser um invasor biológico, como um vírus ou bactéria que entra no nosso corpo. O campo é aberto a essas várias leituras”, assevera Paulo Mendes, curador da exposição, acompanhada pela publicação de um livro com um conjunto de ensaios subordinados ao mesmo tema.

A terceira exposição denomina-se “Quatro Elementos” e chega a 1 de setembro, dia em que arranca também a Feira do Livro do Porto. Serão quatro projetos expositivos, referentes a cada um dos elementos naturais e a cargo de diferentes curadores: Pedro Faro (fogo), Eduarda Neves (terra), Nuno Faria (ar) e Ana Luísa Amaral (água). A mostra, aberta ao público até 12 de novembro, coloca em debate a forma como interagimos com o planeta nos dias correntes, tema transversal à obra de Sophia de Mello Breyner – autora homenageada na Feira do Livro – e que servirá igualmente de mote para a próxima edição do Fórum do Futuro.

Entre 29 de novembro deste ano e 11 de fevereiro de 2018 a Galeria Municipal do Porto abre as portas a uma parte da “Coleção António Cachola”, com incidência na arte contemporânea portuguesa e sugere uma reflexão sobre a criação artística visual realizada por autores nacionais. Este conjunto de mais de 650 obras, assinadas por mais de uma centena de artistas, em depósito no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, completa 25 anos em 2017 e será apresentado pela primeira vez na cidade, com a curadoria de João Laia.

Para o adjunto de Rui Moreira na área da Cultura, Guilherme Blanc, “o que define a programação deste ano é o facto de incluir projetos que são muito abertos, do ponto de vista crítico e pela forma como relacionam a criação com o ambiente político, económico e também artístico”.

Número recorde de visitantes em 2016

A Galeria Municipal do Porto recebeu em 2016 seis exposições, visitadas por quase 97 mil pessoas, o que constitui o registo máximo alcançado por este espaço cultural e ultrapassa a marca de 85 mil alcançada em 2015. A exposição mais vista no ano passado foi “Eyes Wide Open – 100 anos de Fotografia Leika” e atraiu mais de 22 mil pessoas. Números que levam Rui Moreira a afirmar que “2016 foi decisivo para a plena inscrição da Galeria Municipal do Porto no contexto cultural da cidade”.

Durante a apresentação da programação cultural foi também exibida uma versão prévia de um vídeo com testemunhos de vários artistas – como Siza Vieira ou Capicua –e que serve para promover a cidade como um destino de excelência para a criação artística. É um Porto para turista e artista ver. “Quase todas as cidades têm vídeos relativamente ao turismo. E, agora, algumas já têm também para o investimento. Nós também temos isso, mas se a cultura continua a ser uma das nossas prioridades era fundamental que também pudéssemos crescer nessa área”, explicou o presidente da câmara.